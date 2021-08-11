Ангольская история Виталия Снятовского: Кончита в подарок

В моих журналистских блокнотах сохранились записи о бывальщинах, которые можно отнести к экстраординарным. Одну из них рассказал Виталий Снятовский, ныне генерал-майор в отставке, возглавляющий авторитетную общественную организацию «Объединение ветеранов высших офицеров города Одессы».

В 1987 году Виталий Снятовский был назначен советником заместителя министра обороны Анголы Антонио Тозе Миранда. А главной задачей было – оказывать помощь Народным вооруженным силам освобождения Анголы в снабжении вооружением, техникой, продовольствием. Иногда возникали житейские ситуации, далекие от поставленной задачи, но выход из них приходилось искать не менее оперативно, чем в боевой обстановке.

Ангольцы в основном жили племенами. Строго соблюдали свои обычаи и настороженно относились к советским специалистам, которые оказывали интернациональную помощь Анголе. Каждый, даже малейший промах «советико» не проходил бесследно. Так произошло и тогда, когда офицеры зенитно-ракетной бригады «Оса» преподнесли в подарок женщинам племени мамуилов стиральный порошок, не разъяснив его предназначения. Дамы на радостях помылись порошком, и вскоре их кожа покрылась волдырями. Глава мамуилов пожаловался на офицеров, пригрозив порвать все отношения с «советико», и потребовал компенсации.

Сигнал о конфликте быстро дошел до советского консульства. По тревоге была создана специальная группа для улаживания «международного» скандала. Старшим назначили полковника Снятовского.

***

Чем можно ублажить разгневанного вождя? Конечно же, щедрыми дарами. В вертолет загрузили консервы, сахар, муку, крупы, макароны, шоколад, конфеты, печенье. И не забыли о спиртном: несколько ящиков водки, пива и минеральной воды.

Разыскали главное стойбище кочевавшего племени (мамуилы занимались скотоводством) на подходах к Намибийской пустыне. Поначалу вождь был настроен воинственно. Услышав, что к нему пожаловал представитель дипломатической миссии Советского Союза в Анголе, жестом пригласил гостей пройти в палатку. Виталий Степанович, тоже жестом, дал знак нести подарки…

Вначале занесли в палатку минералку. Увидев бутылки, вождь согнал хмурь с лица. А когда перед ним поставили два ящика с пивом и ящик с водкой, его большие черные глаза заискрились лукавинкой. Взяв бутылку пива, он прочитал вслух: «Львовское». Затем, широко улыбнувшись, показал пальцем с огромным перстнем на водку и сказал на чистом русском почти без акцента: «А это, если я не ошибаюсь, настоящая «Столичная». Хорошая водка под хорошую закуску. Давно не пил».

«Я опешил, услышав такое, – вспоминает Снятовский. – Спросил, где он научился говорить и читать по-русски». Вождь вдруг задорно рассмеялся и сказал: «Так я ж высшее Львовское военно-политическое училище Советской Армии и Военно-Морского Флота окончил. Давайте, товарищ полковник, за встречу по глоточку, как бывало мы с друзьями в увольнении в вареничной возле Галицкого базара причащались».

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***

Когда дружеское застолье подходило к концу, вождь мамуилов сказал: «В знак мирного урегулирования конфликта дарю вам, товарищ колонель (полковник. – Прим. авт.), самую красивую женщину моего племени!». Вскоре в палатку привели девочку лет четырнадцати–пятнадцати. Попытка офицера отказаться от подарка возмутила вождя. И он пригрозил сообщить о пострадавших женщинах в правительство, где «прислушиваются к его словам».

Пришлось связываться с консульством – приказали подарок принять.

«Как же ее звать-величать будем?» – спросил Снятовский вождя. Тот широко улыбнулся и сказал: «Называйте ее Кончитой».

На вертолете добрались в Луанду. Там переговорную группу встретили молодые люди в черных костюмах. Им-то Виталий Степанович и передал свой экстраординарный подарок. И мысленно пожелал жемчужине племени мамуилов добра и счастья.

***

Прошли годы. Снятовский после Анголы вернулся в Союз продолжать армейскую службу. Однажды в Ташкенте ему поручили встретить и сопровождать делегацию из Москвы. Когда на трапе самолета появилась импозантная женщина, все взгляды были прикованы к ней. А она вдруг, обгоняя других, бросилась к Снятовскому. Схватила его за руку и низко поклонилась. Это была Кончита!

Оказалось, тогда из Луанды Кончиту направили на учебу в Москву. Африканская красавица успешно окончила университет имени Патриса Лумумбы и Институт международных отношений: получила высшее военное образование и выучила несколько языков – русский, испанский, английский.

Дальнейшая судьба Кончиты Виталию Степановичу не известна. Как-то от бывших сослуживцев узнал, что она занимала ответственную должность в Африканском национальном конгрессе, а затем представляла его интересы в ООН. Такая вот бывальщина. А ведь судьба могла бы и не вывести беззащитную девочку за орбиту околостадного пребывания, если бы не возник «международный» конфликт из-за стирального порошка.

Виктор Мамонтов

На заглавном фото: военные советники в Анголе в 19876 году. Из открытых источников.

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