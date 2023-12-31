В Одессе отметили 111 лет со дня рождения известного юмориста с Молдаванки

Родился Андрей Сова в 1912 году на Молдаванке, на Балковской улице. Мальчика отдали в частный детский сад, где его учили читать, лепить, рисовать, а также правилам хорошего тона. Обучение ребенка стоило дорого — практически половину того, что зарабатывала мама Андрея за месяц.

Когда началась революция, детский сад закрылся, и семья перебралась к родственникам на Полтавщину, а через несколько месяцев вернулась в Одессу. Андрей пошел в школу, которая носила имя Ивана Франко, где до революции располагался институт благородных девиц. Именно там Сова впервые вышел на сцену.

Затем Андрей Сова поступил в мореходную школу и получил профессию моториста. Однако о море ему пришлось только мечтать — молодого специалиста отправили в село, готовить тракторы к посевной. Но через несколько лет Сова все же получил назначение на теплоход «Цюрупа». Там ярко проявился его талант артиста, и он развлекал смешными историями свободную от вахты команду.

В 23 года Сова поступил в Одесское театральное училище, и почти сразу после его окончания получил одну из главных ролей в фильме «Старая крепость». После начала войны студия эвакуировалась в Ташкент. Сова сразу направился в военкомат, однако Леонид Луков по рекомендации Марка Бернеса пригласил Сову на роль артиллериста в фильм «Два бойца». За время войны Сова снялся в нескольких фильмах.

Вернулся в Одессу он только после победы, но его пригласили в один из столичных театров, и он переехал в Киев. Когда театр закрыли, актеры, в том числе и Сова, создали «веселую и певческую бригаду», с которой выступали в городах и селах. Когда бригада распалась, Сова остался работать в филармонии. В 1965 году Андрей Сова приезжал в Одессу на празднование присвоения звания города-героя.

Более 16 лет актер боролся с тяжелой болезнью. Умер Андрей Сова в декабре 1994 года и был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.