А в октябре того же года появилась серия передач «Сеансы здоровья», которая сразу стала очень популярной. Люди семьями ожидали у телевизоров исцеления. В 1994 году Кашпировский пропал с экранов телевизоров. И только спустя время он открыл «целебный» канал на «Ютубе». Кроме этого, у психотерапевта имеется личный сайт и он гастролирует с лекциями, которые называет «творческими встречами».

Кашпировский и коронавирус

Совпадение это или нет, но во многом на возвращение Анатолия Кашпировского повлияла пандемия коронавируса. В прошлом году, в самый разгар карантинных ограничений, на ютуб-канале Кашпировского появилось видео «Оздоровительный сеанс», где целитель дал несколько «уроков», как победить инфекцию. К примеру, просил успокоиться и закрыть глаза руками. Хотя, напомним, медики до сих пор не рекомендуют этого делать. Не обошлось здесь и без интриг. На видео Анатолий Михайлович намекнул, что знает средство, которое может помочь в борьбе с вирусом: «Есть средство, которое может усилить защитные свойства человека. Есть, но буду пока молчать. Придет время – возможно, скажу. Возможно, и не скажу. А оно известно людям». «Оздоровительный сеанс» собрал почти миллион просмотров, а люди до сих пор приветствуют Анатолия Михайловича с выходом в эфир.

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Кашпировский и скандал

Не только пандемия повлияла на вновь растущую популярность Кашпировского. Оказывается, в 2019 году у него объявился внебрачный сын – 29-летний Алексей. Он якобы появился на свет после романа телецелителя с бывшей помощницей – украинкой Светланой Фуштей. «Каждый день отправлял по фотографии, а потом он поздравил меня с днем рождения, с Новым годом. Несколько раз мы общались по телефону. Я ему прямой вопрос задавал, сын я ему или не сын. Он мне говорил: я не знаю», – поделился личным Алексей. Кроме этого, молодой человек отмечает свое внешнее сходство с Кашпировским, и говорит о наследственных способностях: «В 26 лет я понял, что могу человеку помочь, могу вправить спину, плюс мне начали проявляться знаки разные. Ну, открылся дар, скажем так».

А вот сам Анатолий Михайлович сына не признает. Чтобы доказать родство, молодой человек подал на Кашпировского в суд. Запрос отправили в Россию. Но дело снова вернули в Украину, так как не смогли найти Анатолия Кашпировского. Он снова исчез…

В защиту себя

Многие благодарят Анатолия Михайловича за его сеансы. Однако не всем помогает лечение. Кашпировского часто называют шарлатаном из «проклятых девяностых». Вот что на это отвечает целитель: «Я вылечил от болезней 10 миллионов человек. Цифра установлена не мною, а независимыми экспертами. Назовите мне врача, у которого столько излеченных, причем дистанционно, без операций и лекарств! Но почестей мне никто не оказывает. Я многое делаю для здоровья общества. Но этого не видят. Потому действую как боксер, который бьется на ринге с наручниками за спиной: боксирую подбородком, грудью, плечами. Мне не дают развернуться. Но я пробиваюсь».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: kp.ua, ukraina.ru, segodnya.ua, kashpirovskiy.com

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