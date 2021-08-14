Новости Одессы и Одесской области

Анатолий Кашпировский: после 30 лет в «спячке» начал исцелять через интернет

Анатолий Кашпировский: после 30 лет в «спячке» начал исцелять через интернет

О феномене Кашпировского впервые заговорили летом 1989 года, когда он дистанционно (по телевизору) осуществил психологическую анестезию трех хирургических операций.

А в октябре того же года появилась серия передач «Сеансы здоровья», которая сразу стала очень популярной. Люди семьями ожидали у телевизоров исцеления. В 1994 году Кашпировский пропал с экранов телевизоров. И только спустя время он открыл «целебный» канал на «Ютубе». Кроме этого, у психотерапевта имеется личный сайт и он гастролирует с лекциями, которые называет «творческими встречами».

Анатолий Кашпировский 4

Кашпировский и коронавирус

Совпадение это или нет, но во многом на возвращение Анатолия Кашпировского повлияла пандемия коронавируса. В прошлом году, в самый разгар карантинных ограничений, на ютуб-канале Кашпировского появилось видео «Оздоровительный сеанс», где целитель дал несколько «уроков», как победить инфекцию. К примеру, просил успокоиться и закрыть глаза руками. Хотя, напомним, медики до сих пор не рекомендуют этого делать. Не обошлось здесь и без интриг. На видео Анатолий Михайлович намекнул, что знает средство, которое может помочь в борьбе с вирусом: «Есть средство, которое может усилить защитные свойства человека. Есть, но буду пока молчать. Придет время – возможно, скажу. Возможно, и не скажу. А оно известно людям». «Оздоровительный сеанс» собрал почти миллион просмотров, а люди до сих пор приветствуют Анатолия Михайловича с выходом в эфир.

Анатолий Кашпировский 0

Ранее мы рассказывали о том, как Сергей Писаренко шутит, преподает и может «дать сдачи».

Кашпировский и скандал

Не только пандемия повлияла на вновь растущую популярность Кашпировского. Оказывается, в 2019 году у него объявился внебрачный сын – 29-летний Алексей. Он якобы появился на свет после романа телецелителя с бывшей помощницей – украинкой Светланой Фуштей. «Каждый день отправлял по фотографии, а потом он поздравил меня с днем рождения, с Новым годом. Несколько раз мы общались по телефону. Я ему прямой вопрос задавал, сын я ему или не сын. Он мне говорил: я не знаю», – поделился личным Алексей. Кроме этого, молодой человек отмечает свое внешнее сходство с Кашпировским, и говорит о наследственных способностях: «В 26 лет я понял, что могу человеку помочь, могу вправить спину, плюс мне начали проявляться знаки разные. Ну, открылся дар, скажем так».

Кашпировский

А вот сам Анатолий Михайлович сына не признает. Чтобы доказать родство, молодой человек подал на Кашпировского в суд. Запрос отправили в Россию. Но дело снова вернули в Украину, так как не смогли найти Анатолия Кашпировского. Он снова исчез…

В защиту себя

Многие благодарят Анатолия Михайловича за его сеансы. Однако не всем помогает лечение. Кашпировского часто называют шарлатаном из «проклятых девяностых». Вот что на это отвечает целитель: «Я вылечил от болезней 10 миллионов человек. Цифра установлена не мною, а независимыми экспертами. Назовите мне врача, у которого столько излеченных, причем дистанционно, без операций и лекарств! Но почестей мне никто не оказывает. Я многое делаю для здоровья общества. Но этого не видят. Потому действую как боксер, который бьется на ринге с наручниками за спиной: боксирую подбородком, грудью, плечами. Мне не дают развернуться. Но я пробиваюсь».

Кашпировский 4

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: kp.ua, ukraina.ru, segodnya.ua, kashpirovskiy.com

Ранее мы рассказывали о секретах молодости и красоты Мирей Матье.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить