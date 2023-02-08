Аналитик Том Купер: реальный размер российской армии и обстановка на фронте

В сегодняшнем анализе военный аналитик и историк из Австрии рассказывает о реальном размере российской армии и вопросам “большого” наступления русских. Это будет необычное обновление, поскольку большая его часть будет посвящена бесконечным вопросам о каком-то «сверхбольшом» наступлении русских, включая 500 тысяч солдат и оперативной обстановке на Донбассе.

Размер российской армии

Уже с конца 1990-х в Вооружённых Силах Российской Федерации (ВСРФ) не хватает войск. Звучит странно для страны со 140-миллионным населением?

Да!

Но из-за множества социально-экономических причин, все свелось к одному факту: в России не хватает солдат. Уже много лет.

Конечно, надо сказать вначале, что у «Клоунов в Москве» остался с советских времен корпус из 600 000 офицеров.

Но офицеры — это не сержанты, служащие в пехоте, и в 1990-е и 2000-е деньги были в дефиците. Так вот, с течением времени «Клоуны в Москве» постоянно уменьшали общее количество действующих военнослужащих: с 1,7 до 1,3, потом 1,2 млн военнослужащих на вооружении, потом уменьшили до 1 млн, еще в середине 2010-х и т.д. Однако обратите внимание: это были все войска, служившие не только в «Армии» (или сухопутных войсках, сокращенно по-русски СВ), но и в ВВС, на флоте, в стратегических силах (ракетные войска стратегического назначения -прим С.Ч.) и т. д.

Более того: этот 1 миллион был всем, что Путин и, следовательно, Министерство обороны в Москве имели в ВСРФ. И это номинальная, а не реальная цифра. Как можно прочитать здесь, по состоянию на 2020–2021 годы реальная цифра была ближе к отметке 780 000 человек. Всего и с учетом всех видов войск.

Конечно, ВСРФ ежегодно принимали (через осенний и весенний призыв -прим.С.Ч) около 280 000 новобранцев. Однако никогда не случалось так, чтобы все они подписывались служить «контрактниками», т.е. профессиональными солдатами. Число варьировалось от года к году, но никогда не составляло 50% из новых призывников. Еще меньше они подписывались на службу в СВ/сухопутных войсках, и уж тем более в пехоте.

Вот почему в начале путинского (повторного) вторжения в Украину, в феврале прошлого года, СВ — опять же: российские сухопутные войска — вступили в войну примерно с 260 000 военнослужащими.

Имейте в виду: Путин и его «Клоуны в Москве» прекрасно знали об этом факте, и знали это уже много лет. Они неоднократно пытались найти дешевое и работающее решение. Они запустили этот проект по военной подготовке членов Российского казачьего объединения; затем создали Росгвардию; затем начали создавать ЧВК по найму из ФСБ и Ассоциации десантников…. и, когда Генштаб был недоволен и отказался официально легализовать существование ЧВК (вероятно, поэтому, Путин поставил ЧВК под контроль Росгвардии, что, в свою очередь, означало, что высшее руководство ВСРФ не получало никакой доли от получившегося бизнеса). Поэтому ВСРФ создала «БАРС». По сути, это делало то же самое, что и ЧВК: они нанимали людей, только уволенных с госслужбы и тех, кто не хотел регулярно служить в ВСРФ, но не имел образования и таким образом перспектив в гражданской жизни

Но даже это не решило проблему: у ВСРФ оставалось так мало войск, что, когда они (повторно) вторглись в Украину в феврале 2022 года, масса их 170+ знаменитых «батальонно-тактических групп» (БТГ) состояла из экипажей, укомплектованных транспортными средствами. предназначен для перевозки или поддержки пехоты в бою, но без пехоты.

Потому что везти и нести было нечего. Вместо того, чтобы насчитывать 600–1000 человек в БТГ, средняя русская БТГ вступила в эту войну с 400–500 бойцами — это если повезет. При этом все они были заняты обслуживанием техники и тяжелого вооружения. Не было пехоты, чтобы защитить их.

Соотношение сил составляли вспомогательные войска: писари, обслуживающий персонал, снабженческий персонал или войска, служившие в железнодорожных бригадах. Войска, военнослужащие: да, но не военные нажимающие на «спусковые крючки».

Со спецназом и ВДВ было не намного лучше. Части, направленные на штурм Киева 24 февраля, например, были «усилены» за счет присоединения «мини-БТГ» ЧВК «Редут/Редут-Антитеррор». «Редут» — одна из малоизвестных российских ЧВК, а затем тесно сотрудничающая с ВДВ.

Теперь можно спорить целый день, неделю, месяц, наверное, и год — по вопросу, сколько потерь понесло ВСРФ к марту, или маю, или июню, или августу 2022 года.

Одни говорят одно, другие говорят другое, и все имеет свои причины настаивать на своих цифрах.

Некоторые представляют «совершенно достоверные цифры», основанные на некоторой (редкой, очень, очень редкой) соответствующей документации из официальных российских источников.

А некоторые говорят, что русские не потеряли столько солдат, сколько заявляют Украина и Запад…

Даже не собираюсь ввязываться в эту дискуссию. Скажу так, это не имеет значения.

Важно то, что по какой-либо причине численность войск СВ, с которыми она вступила в войну, по состоянию на май 2022 года сократилась примерно до 60%. Войск было настолько мало, что «Клоуны из Москвы» не нашли другого решения, кроме как официально легализовать ЧВК при условии, что их можно контролировать и ими можно управлять. Именно это привело Вагнера на сцену в Попасной (наступление которой поддерживало около 70% артиллерии ВСРФ, дислоцированной в Украине).

Примерно в то же время Генштаб начал развертывание БАРСа и Росгвардии и на тихих участках линии фронта.

Действительно, к августу 2022 года большие участки линии фронта в «тихих» секторах, таких как восточный Харьков, удерживались подразделениями БАРС.

Это то, чем украинцы воспользовались в своих целях и поэтому они смогли провести то успешное, быстрое контрнаступление, которое привело их к Сватово и Креминной в западном Луганске.

Исключением, (в «тихом секторе» — прим С.Ч.) была уже потрепанная 1-й гвардейская танковой армии, которая почти попала в окружение украинскоого удара на Купянск. Так вот здесь не было более крупных регулярных частей ВСРФ за линией фронта, и она слабо контролировалась БАРСом и Росгвардией.

Конечно, после больших криков «Клоуны из Москвы» ввели в Украину знаменитый III армейский корпус, и дополнительные подразделения БАРС отличились, сражаясь в районе Кремнной.

Однако к тому времени было уже слишком поздно: обрушение линии фронта в восточной части Харькова вынудило ВСРФ передислоцировать все подкрепления, которые у нее были, в этот район.

В свою очередь, она не могла продолжать поддерживать войска в Херсоне: они были вынуждены уйти, пока Путин искал ответ на вопрос «что делать». После этого он в очередной раз нарушил собственное слово и объявил мобилизацию в конце сентября.

Итак, в начале этой мобилизации мы видели, как «Клоуны из Москвы» объявляют о мобилизации 300 000, 500 000, 1 000 000 резервистов. Однако, как обычно: это номинальные и во многом теоретические цифры.

Никаких реальных цифр.

Факт: в ВСРФ может быть и много генералов, но нет ни младших офицеров, ни младших офицеров (ефрейторов, сержантов и т. д.), и уж тем более техников, обладающих навыками, необходимыми для обслуживания необходимой техники, плюс для командования и управления таким огромным количеством войск.

Их едва хватает, чтобы контролировать, экипировать и обучать около 280 000 мобилизованных в год.

По уму: это 280 000 военных в год. Не через месяц и не через полгода.

И заметьте: один только процесс выдачи обмундирования и снаряжения, скажем, роте в 60–100 человек легко может занять целый день.

Затем увеличьте это, скажем, до 10 000, 20 000 солдат… до 280 000 солдат….

Это «затянется на века», и соответствующие войска будут носить униформу только тогда, когда этот процесс завершится: они все еще будут далеки от того, чтобы быть сформированными в сплоченные подразделения, а затем обучены обращаться со своим личным огнестрельным оружием (штурмовыми винтовками, пистолетами и т. д.) и научиться использовать их экипировку.

Это то, чему солдаты обычно учатся в так называемых «учебных лагерях»: первые 4–8 недель их базовой подготовки после поступления в какие-либо вооруженные силы. Только тогда они смогут правильно организоваться в подразделения и приступить к тактической подготовке…

Поэтому все кто паникует в ожидании что «Путин сейчас развернет 500 000 мобиков»Украине: пожалуйста, успокойтесь.

Через пять месяцев после сентябрьской мобилизации «Клоунов из Москвы» ВСРФ могла бы принять около 150 000 резервистов.

Однако тысячи из них уже буквально расстреляны: им не повезло, что их бросили на передовую еще в конце сентября и в октябре 2022 года, вообще без подготовки. Они просто получили свою форму, были организованы во взводы и роты, возможно, прошли несколько часов обучения обращению с огнестрельным оружием, а затем были брошены в бой.

Последующим «двум волнам» повезло немного больше, поскольку они прошли по крайней мере дополнительную подготовку перед отправкой в ​​бой — как раз вовремя, чтобы заменить тех контрактников, чьи контракты истекали в период с ноября 2022 по февраль 2023 года, или тех новобранцев, которые подписались на контракт на 12 месяцев,

Итог: мобилизации в сентябре 2022 года было достаточно, чтобы довести численность войск СВ/ВСРФ в Украине примерно до 250 000 человек, чтобы силы ВСРФ снова стали способны вести ограниченные наступления.

Это именно то, что происходит в эти дни.

Основное отличие от апреля-июня 2022 года: основная масса этих войск старше — и, следовательно, менее подготовлена ​​— чем молодежь, которую они заменяют, и в настоящее время им приходится обходиться устаревшей техникой, взятой с хранения в нафталине и на которой они прошли абсолютный минимум обучения.

Это связано с тем, что «обычные» сухопутные войска потеряли или изношена —— более 60% своей «лучшей» техники: ОБТ (танки), БМП, БТР и — особенно — артиллерию, которую они привезли в Украину в начале войны.

К тому же мобики прошли гораздо меньшую подготовку, чем контрактинки: первая волна получила всего несколько дней;

последние (например, приписанные к 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, когда она перестраивалась в Белоруссии, в январе этого года) примерно 4–5 недель.

Спросите любого серьезного военного офицера и он ответит: этого времени едва хватит на то, чтобы одеть на них форму и сапоги, сделать несколько селфи с ними, жалуясь на бардак, отсутствие снаряжения и подготовки, а потом сделать батальоны, в которые они организованы. Батальоны которые потом использовались что бы «восстановить старые подразделения ВСРФ», способные защитить какой-нибудь холм или деревню. Это далеко не то, что было необходимо, чтобы сделать их способными вести широкомасштабные наступательные операции.

….и никакие 15 Герасимовых и 30 Суровикиных ничего в этом не могут изменить (кроме криков и нового курса).

Все это, а также то, что я упомянул в своем последнем отчете, является причиной того, что я не ожидаю в ближайшие дни каких-либо «500-тысячных российских войск» и уж тем более «еще более крупных русских наступлений».

У ВСРФ просто нет ни войск, ни опыта, чтобы делать такие вещи — и это не изменится, даже если его вспомогательные службы (критически недоукомплектованные еще до войны) найдут способ действительно «переоснастить» армию 3000 или 4000 или 5000 танков вывезено из нафталина.

Как обычно, я могу быть совершенно неправ: но вы все спрашивали, и это то, что я могу сказать на основании имеющейся у меня информации.

Битва за Донбасс

Вернемся к тому, «что действительно важно» — оперативная обстановка на фронте

В сущности, «поговаривают», что «много чего происходит» — настолько много, что я не сомневаюсь, что «большое» наступление Герасимова тем временем идет полным ходом (что здесь и подтверждается).

Просто обе стороны сообщают крайне мало подробностей. Думаю, это плохие дни с тяжелыми потерями для обеих сторон…

Купянск… русские утверждают, что наступают на Купянск с северо-восточного направления и захватили Синьков, примерно в 6–7 км от города, также захватив две украинские БМП, в том числе бывшую БМП-2 ВСРФ на фото ниже.

Кременная… русские заявляют, что «приближаются к Торскому» — «и это, за целых-то три-четыре дня».

Более того, они утверждают, что наступают из Дибровой на Ямполь и это тоже минимум 3-4 дня. Некоторые их видео уничтоженных или захваченных украинских позиций не особо приятны и уж точно указывают на хоть какое-то продвижение. Только вот насколько, непонятно.

Прежде всего: я не понимаю, почему они должны добиться чего-то особенного в этой области сейчас, если они не смогли добиться того же с гораздо большим количеством более качественных войск и техники, столкнувшись с гораздо более слабой украинской обороной, еще в июне-июле прошлого года?

Северск… русские утверждают, что вытеснили украинцев из Белогоровки (та, что на Северском Донце) и находятся в процессе штурма Серебянки и Верхнекаменки в направлении Северска.

От этого у меня возникает какое-то дежа-вю: не они ли «напали» и «освобождали» все эти места еще в июне-июле прошлого года?

Так или иначе: бои ожесточенные и продолжаются, но я не нашел, пока, никаких доказательств какого-либо продвижения русских.

Соледар…. Что бы ни происходило в Северском районе, ЗСУ явно это не нравится из-за присутствия русских на окраинах Николаевки и Федоровки, двух сел на очень важной дороге Т0513.

По крайней мере, дискуссионный клуб «Соледар» сомкнул свои ряды и остановил наступление русских, в первую очередь благодаря высокоэффективному контрбатарейному огню (за которым последовал «стрельба на поражение» 43-й артиллерийской артиллерии из 2С7 калибра 203 мм)

Интересно то, что ВСРФ уже задействовала свой «оперативный резерв» для этого сектора.

Это 20-я гвардейская мотострелковая дивизия (ГМСД), которая стояла в выжидательной позиции за «Вагнером» и 7-й дивизией ВДВ, которые рассчитывали использовать после прорыва украинского фронта.

Это было уже дней 4-5 назад, и, судя по тому, что никто не говорит что-то вроде «20-й ГМСД у ворот Сиверска», возможно, их продвижение остановлено.

Кроме того, кажется, что его мобики находятся в процессе обучения точности у украинской артиллерии (которая находится в процессе дальнейшего совершенствования благодаря вводу в эксплуатацию новой автоматической тактической системы управления под названием «Дельта»).

Таким образом, ЗСУ могла стабилизировать ситуацию.

Бахмут…. Север….

Рыбарь и Вагнер утверждают, что последний сумел проникнуть в северные пригороды Бахмута, и бои идут внутри городской застройки.

Не знаю, так ли это, но такое возможно: с момента передислокации 241-й тдбр на соледарский участок этот район обороняли 118-я тд и 4-я танковая.

Не идеальное сочетание (даже если последний состоит из двух стрелковых батальонов, т.е. представляет собой нечто иное, чем «чисто» бронетанковое соединение).

Кажется, командование 106-й дивизии ВДВ или кто-то выше в российской командной иерархии просчитало, что место подходит для штурма. Сейчас, судя по отсутствию сообщений с украинской стороны, я предполагаю, что гарнизон все еще занят отражением этой атаки, но, по крайней мере, нет сообщений о том, что русские вышли на трассу М03: наоборот, даже русские подчеркивают, что сейчас происходит «прибытие значительного украинского подкрепления»….

Бахмут…Восток… по сообщениям, уже три дня идет полномасштабная атака русских на восточную окраину города, и обе стороны ведут бой всеми доступными средствами. Впрочем, кроме таких коротких видеорепортажей, как этот, указывающих на огромные объемы российских обстрелов, других подробностей нет.

Бахмут…Юг…около четырех дней назад 98-я дивизия ВДВ нанесла удар на стыке фронтов полка Дудаева и 3-й СДБр, западнее Опытного, на южной окраине Бахмута.

Эта атака, по-видимому, застала украинцев врасплох, и русским удалось отбросить их примерно на 500 метров прямо к южной окраине Бахмута.

С тех пор 3-я штурмовая сообщает об ожесточенных боях, но не более того: заявления России об «окружении» этого украинского подразделения относятся к сфере фантастики.

Далее на юг/юго-запад: Рыбарь утверждает, что Вагнер и ВДВ захватили «тот холм» к западу от Клищевки, а затем достигли окраин Ивановского и Ступочек, а другие русские утверждают, что они «контролируют огонь» над Т0504 к западу от р. место, которое они называют «Красное» (это Ивановское?), но другие русские говорят, что они не смогли обезопасить этот холм и все еще находятся примерно в 500–600 метрах от Т0504, и далеко за пределами Ивановского или Ступочки.

Украинцы только сообщают, что отбиваются всеми доступными средствами, и что русские больше не действуют «волнами», а ведут беспощадные атаки, некоторые из которых длятся по 10 часов.

Вид на Бахмут ночью с российской стороны линии фронта. Для многих сепаратистов это место имеет что-то вроде «исторического» или «сентиментального» значения: они взяли его в начале своего вооруженного восстания, еще в 2014 году, только для того, чтобы потерпеть поражение и быть вынужденными уйти из-за ЗСУ.

Марьинка… русские полностью переориентировались на наступление к югу от полностью разрушенного города. Действительно, за последние 5–6 дней они потратили много сил на наступление в направлении Победы, южнее и с тех пор наступают в этом направлении. Пока без каких-либо значимых успехов.

Угледар… до 3 февраля русские атаковали, и атаковали, и снова атаковали — но всегда небольшими группами: скажем, 12–15 мобиков при поддержке 2–3 ОБТ и 3–5 БМП. Все они закончились именно так (т.е. именно так закончились гораздо более крупные атаки прошлой недели). В плен к украинцам попало и несколько «морпехов» из 155-й бригады морской пехоты.

Поздним вечером 4 февраля ЗСУ М142 или М270 нанесли еще один «убийственный удар»: на этот раз они взорвали комплекс зданий в Кирилловке, где размещались подкрепления, которые должны были идти в направлении Угледара.

Украинцы сообщают о «30–200 убитых», а все в России как обычно молчат об этом.

С тех пор сепаратисты, дислоцированные к югу от Угледара, сообщают о массированных украинских подкреплениях и пробных атаках на их позиции: действительно, они обеспокоены тем, что ЗСУ готовит крупную атаку.

Хм… насколько я помню, русские объявляют об очередном «крупном украинском наступлении» на юге Запорожья уже где-то 5–6 месяцев. Таким образом, и как это часто бывает, нам нужно подождать и посмотреть.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о ситуации на фронте и потерях россии на 350 день войны.

Авторский перевод: Сергей Чернявской

Источник: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-6-february-2023-8454f664cabd