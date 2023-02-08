350 дней войны: ситуация на фронте и потери россии 8 февраля

Сводка Генштаба

Оперативная информация по состоянию на утро 8 февраля 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста пятидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар. Несет значительные потери. Особенно в живой силе.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красное , Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

За сутки противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых — по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаева и Херсона. Повреждены жилые дома.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Камья. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Двухлетняя, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности — более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БпЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

На Запорожском направлении под огонь врага попали районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Громадное и Херсон.

В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.

Потери россии в Украине на 8 февраля

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа «Орлан». Наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и боеприпасов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.23 ориентировочно составили / 24.02.22

личного состава / personnel ‒ около/ about 134100 (+910) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3253 (+8) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6458 (+15) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2236 (+4) ед,

РСЗО / MLRS – 461 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 228 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 295 (+1) ед,

вертолетов / helicopters – 285 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1961 (+3),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5112 (+5) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 211 (+3).