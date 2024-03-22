Новости Одессы и Одесской области

Алексей Данченко: 120 лет с рождения человека, создавшего Одесский порт

Алексей Данченко: 120 лет с рождения человека, создавшего Одесский порт

22 марта исполняется 120 лет со дня рождения Алексея Данченко, капитана дальнего плавания, начальника Черноморского пароходства, инициатора строительства портов в Белгороде-Днестровском и Южном.

Родился Алексей Данченко в Ялте в 1904 году в семье моряка. В 15 лет он oкончил ремесленное училище и получил квалификацию слесаря-механика. Свою морскую карьеру Данченко начинал кочегаром и матросом на судах торгового флота. Окончив судоводительский факультет Одесского морского техникума, он получил профессию штурмана, а затем стал капитаном, плавал на судах ЧМП.

Данченко памятная табличка

Во время Второй мировой войны Данченко командовал водными перевозками, принимал участие в боевых операциях в Севастополе, Новороссийске и Керчи. Летом 1941 года при взрыве мины на теплоходе «Ленин», на котором эвакуировались одесситы, погибла дочь Данченко, в живых остались только жена и сын. 

К концу войны Данченко занял пост начальника Одесского порта, получил звание генерал-директора морского флота III ранга. Он буквально поднимал Одесский порт из руин. Под его руководством ЧМП стало одной из крупнейших судоходных компаний мира. По его инициативе и под его началом постепенно вырос Ильичевский (Черноморский) порт, он стоял у истоков создания порта Южный, занимался реконструкцией судоремонтных заводов.

Кроме того, по предложению Данченко была построена трамвайная линия от Черноморки до Сухого лимана, новая шоссейная дорога из Одессы в Ильичевск через Таировский жилмассив. Кстати, появление на Сухом лимане крупного морского порта — также заслуга Алексея Данченко. 

Одессит оставил яркий след в истории мирового торгового флота. Например, чтобы не было холостых пробегов на обратном пути, он первым начал загружать нефтеналивные танкеры зерновыми грузами. Этот метод взяли на вооружение англичане, и сегодня он широко используется на морском транспорте во всем мире.

Алексей Данченко умер в октябре 1983 года в Одессе и похоронен на Втором Христианском кладбище.  

Источники: оdessa-memory.info, Википедия

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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