Александр Никитин: охотится на акул и прыгает со скал

До съемок в кино актер Александр Никитин служил в театрах Харькова, Донецка и Киева. Взлет актерской популярности пришелся на 2006 год, когда на экраны вышел украинский сериал «Дьявол из Орли».

Далее появились картины «Солдаты», «Обручальное кольцо», «Будет светлым день», «Второй шанс», «Жена по совместительству» и многие другие. Сейчас Александр Никитин задействован сразу в нескольких новых сериалах, среди них и «Пленница» – фильм о женщине, которая, попав в беду, сумела обрести счастье.

МНЕ НРАВИТСЯ ИГРАТЬ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ЛЮДЕЙ. Чем сложнее, тем интереснее. Такие вот мы, актеры, мазохисты. При этом всегда стараюсь оправдать своего героя, понять, чем он дышит. К примеру, ради роли в «Катиной любови» ходил на экскурсию в прокуратуру – смотрел, как там разговаривают, – и даже пытался штудировать Уголовный кодекс. Но на третьей странице стало нестерпимо скучно. В итоге некоторые термины пришлось зазубрить, даже не зная, что они означают. Для роли готов на многое. Именно во время съемок в кино впервые сел за руль автомобиля. А пока работал над сериалом «Осенний детектив», научился водить мотоцикл «Урал».

НЕ ЛЮБЛЮ Я ИНТИМНЫЕ СЦЕНЫ. У нас это делают как-то грязно, некрасиво. Нет в этих сценах никаких ощущений. Просто думаешь, как правильно повернуться, руку, ногу выставить. Неинтересно… Когда находишься с партнершей, ты работаешь над ролью. Это же и есть основа профессии – герой влюблен в героиню, зритель тебе верит. Если этого не будет – то как? А то, что мне приписывают романы с моими коллегами, – это нормально. В интернете столько слухов появляется о моей личной жизни. Иногда даже в сеть не хочу выходить, чтобы не видеть все эти домыслы.

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЗАНИМАЮСЬ РЕСТАВРАЦИЕЙ МЕБЕЛИ. Также люблю путешествовать, открывать интересные места. Как-то отдыхал в Турции, и там решил покорить небо – прыгал с парашютом с горы. Очень забавный опыт. Я вообще не против экстрима в жизни. Под водой поплавать или там по горам полазить. Люблю снимать на камеру акул. С удовольствием отправился бы в Папуа – Новую Гвинею или Бразилию, прошелся бы вдоль Амазонки по джунглям с мачете. Чтобы за плечами рюкзак, а в нем – только необходимое: вода, еда и спички. Думаю, справился бы. Ведь я каждый день бегаю по семь километров. Однако большие паузы в работе выпадают редко. И если случаются, еду в гости к маме в Кировоградскую область.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Справка «ОЖ»:

В 2009 году Александр Никитин участвовал в теле-шоу «Танцую для тебя» на телеканале «1+1». В проекте он боролся за победу ради мечты маленькой девочки и в итоге занял второе место. До конкурса актер никогда не танцевал, но на шоу он овладел различными стилями – от танго до хип-хопа. Теперь дискотеки Никитину нестрашны.

Источники: glamlemon.ru, lifestyle.segodnya.ua, fakty.ua

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