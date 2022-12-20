Афиша событий Одессы на 20-22 декабря: бесплатные выставки, концерты, встречи

Все чаще мы считаем дни до конца года. Хочется, чтобы он завершился как можно скорее. Впрочем, не стоит обманывать себя – следующий год не начнется с чистого листа. Поэтому давайте достойно проводим год прошлый, подарим себе и детям надежду, тепло, объятия. А мы вам в этом охотно поможем. Возможно, именно благодаря нашим советам, эти морозные дни декабря станут для вас насыщенными, интересными и вдохновенными.
Что: Мастер класс «Веселый снеговичок»
Где: Черноморского казачества, 45, Библиотека, 23
Когда: 20 декабря, 15:00
https://fb.me/e/50QIK6m2e
Что: Odesa Language Club
Где: Online
Когда: 21 декабря, 17:00
https://fb.me/e/2dQEW5NYI
Что: Занятия по нейрографике с Татьяной Кобец
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 21 декабря, 12:00
https://www.facebook.com/bagritskogo/posts/pfbid02tD9R27bM1JADEgCgo96oCWFeCPeJQ1UpQpHoRw6Eh6rvvZhn3zCrd44yAhP7d3Kyl
Что: Ярмарка вакансий
Где: ул. Новосельского, 64, Центр Несокрушимости
Когда: 22 декабря, 10:00-13:00
https://fb.me/e/3jKeb7TZy
Что: Презентация фильма «МЫ — ВОЛЯ»
Где: Старопортофранковская, 26 (правое крыло Педуниверситета Ушинского) Veterans HUB ODESA
Когда: 22 декабря, 16:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=193190736597228&set=a.177644961485139
Что: Как Одесса стала столицей Украинского Юга?
Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/75567070113…
Когда: 22 декабря, 17:00
https://fb.me/e/2s3uabjBq
Что: Показ украинских документальных фильмов
Где: Бунина, 40
Когда: 22 декабря, 18:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=1599487040487847&set=a.284747755295122
Каждый вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
• грамматика
• лексика
– игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждую среду и субботу
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9
Каждую субботу
Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI