Афиша событий Одессы на 20-22 декабря: бесплатные выставки, концерты, встречи

Все чаще мы считаем дни до конца года. Хочется, чтобы он завершился как можно скорее. Впрочем, не стоит обманывать себя – следующий год не начнется с чистого листа. Поэтому давайте достойно проводим год прошлый, подарим себе и детям надежду, тепло, объятия. А мы вам в этом охотно поможем. Возможно, именно благодаря нашим советам, эти морозные дни декабря станут для вас насыщенными, интересными и вдохновенными.

Что: Мастер класс «Веселый снеговичок»

Где: Черноморского казачества, 45, Библиотека, 23

Когда: 20 декабря, 15:00

https://fb.me/e/50QIK6m2e



Что: Odesa Language Club

Где: Online

Когда: 21 декабря, 17:00

https://fb.me/e/2dQEW5NYI



Что: Занятия по нейрографике с Татьяной Кобец

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 21 декабря, 12:00

https://www.facebook.com/bagritskogo/posts/pfbid02tD9R27bM1JADEgCgo96oCWFeCPeJQ1UpQpHoRw6Eh6rvvZhn3zCrd44yAhP7d3Kyl



Что: Ярмарка вакансий

Где: ул. Новосельского, 64, Центр Несокрушимости

Когда: 22 декабря, 10:00-13:00

https://fb.me/e/3jKeb7TZy



Что: Презентация фильма «МЫ — ВОЛЯ»

Где: Старопортофранковская, 26 (правое крыло Педуниверситета Ушинского) Veterans HUB ODESA

Когда: 22 декабря, 16:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=193190736597228&set=a.177644961485139



Что: Как Одесса стала столицей Украинского Юга?

Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/75567070113…

Когда: 22 декабря, 17:00

https://fb.me/e/2s3uabjBq



Что: Показ украинских документальных фильмов

Где: Бунина, 40

Когда: 22 декабря, 18:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=1599487040487847&set=a.284747755295122

Каждый вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

• грамматика

• лексика

– игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждую среду и субботу

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Каждую субботу

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI