Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 9-11 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 9-11 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Весна идет, красоту несет! А еще — бесплатные культурные события, на которые стоит заглянуть. На этой неделе их не так много, как в прошлые, но все они особенные! Ну когда еще вы сможете попасть на чтения от директора Одесской киностудии или презентацию скаутской организации? Также у вас будет посетить открытие невероятно интересной выставки. Не пропустите!

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 апреля, 13:30

Что: Открытие выставки «Жизнь в мелочах»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 9 апреля, 16:00

Что: Вечер памяти «Есть город, что вижу его во сне…»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 10 апреля, 13:30

Что: Чтения в День рождения директора Одесской киностудии
Где: Онлайн
Когда: 11 апреля, 18:00

Что: Презентация национальной скаутской организации Украины «Пласт»
Где: America House Odesa Греческая, 1-а
Когда: 11 апреля, 18:30

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua