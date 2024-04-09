Афиша Одессы на 9-11 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Весна идет, красоту несет! А еще — бесплатные культурные события, на которые стоит заглянуть. На этой неделе их не так много, как в прошлые, но все они особенные! Ну когда еще вы сможете попасть на чтения от директора Одесской киностудии или презентацию скаутской организации? Также у вас будет посетить открытие невероятно интересной выставки. Не пропустите!
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 апреля, 13:30
Что: Открытие выставки «Жизнь в мелочах»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 9 апреля, 16:00
Что: Вечер памяти «Есть город, что вижу его во сне…»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 10 апреля, 13:30
Что: Чтения в День рождения директора Одесской киностудии
Где: Онлайн
Когда: 11 апреля, 18:00
Что: Презентация национальной скаутской организации Украины «Пласт»
Где: America House Odesa Греческая, 1-а
Когда: 11 апреля, 18:30