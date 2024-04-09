Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 9-11 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 9-11 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Весна іде, красу несе! А ще – безкоштовні культурні події, на які варто буде заглянути. Цього тижня їх не так багато, як в минулі, але всі вони особливі! Ну коли ще ви зможете потрапити на читання від директора Одеської кіностудії або презентацію скаутської організації? Також у вас буде завітати на відкриття неймовірно цікавої виставки. Не пропустіть!

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 квітня, 13:30

Що: Відкриття виставки “Життя в дрібницях”
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 9 квітня, 16:00

Що: Вечір пам’яті “Є місто, що бачу його уві сні…”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 10 квітня, 13:30

Що: Читання у День народження директора Одеської кіностудії
Де: Онлайн
Коли: 11 квітня, 18:00

Що: Презентація національної скаутської організації України “Пласт”
Де: America House Odesa Грецька, 1-а
Коли: 11 квітня, 18:30

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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