Афіша Одеси на 9-11 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Весна іде, красу несе! А ще – безкоштовні культурні події, на які варто буде заглянути. Цього тижня їх не так багато, як в минулі, але всі вони особливі! Ну коли ще ви зможете потрапити на читання від директора Одеської кіностудії або презентацію скаутської організації? Також у вас буде завітати на відкриття неймовірно цікавої виставки. Не пропустіть!
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 квітня, 13:30
Що: Відкриття виставки “Життя в дрібницях”
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 9 квітня, 16:00
Що: Вечір пам’яті “Є місто, що бачу його уві сні…”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 10 квітня, 13:30
Що: Читання у День народження директора Одеської кіностудії
Де: Онлайн
Коли: 11 квітня, 18:00
Що: Презентація національної скаутської організації України “Пласт”
Де: America House Odesa Грецька, 1-а
Коли: 11 квітня, 18:30