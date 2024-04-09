Афіша Одеси на 9-11 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 5-7 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Розказуємо, як в Одесі відпочити безкоштовно та з користю. В пʼятницюЮ в бібліотеці Грушевського ви зможете подивитися нову камерну виставу театрального обʼєднання, яке тимчасово переʼхало до Одеси з Херсону. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 29-31 березня: безкоштовні виставки, концерти, фестиваль Цими вихідними нам обіцяють чарівну погоду! Саме тому обовʼязково заплануйте похід на благодійний фестиваль в парку Марка Твена. Там на вас чекають не лише розваги, а й акція допомоги безпритульним тваринам, концерти української сучасної музики. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ