Афіша Одеси на 8-10 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Майже всі події цих вихідних будуть присвячені одному чоловіку – Тарасу Шевченку, а якщо точніше, то 210 річниці з дня народження великого поета. Дуже тішить, що організатори подій підійшли не до цих подій із натхненням та пропонують нестандартні лекції, концерти та цікаві виставки. Також продовжуються лекції Джазової академії, які ми рекомендуємо вам не пропускати.
Ну а що стосується “свята всіх жінок”, то сподіваємось, що чоловікам не потрібно чекати 8 березня, щоб сказати, як вони їх шанують, цінують та обожнюють. Ну і звісно, бажаємо всім нам, і чоловікам і жінкам, сонячних та тихих вихідних.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 березня, 13:30
Що: Одеські місця Тараса Шевченка
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 березня, 13:00
Що: Концерт присвячений 210-річчю з дня народження Тараса Шевченка
Де: провулок Футуристів, 4/1, мистецька школа ім. Гілєльса
Коли: 9 березня, 13:30
Що: Тарасова вікторина: знаний – незнаний Шевченко
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 березня, 14:00
Що: Movie Night in the library
Де: Пастера, 13 Національна наукова бібліотека
Коли: 9 березня, 14:00
Що: Джазова академія. Майстер клас Олексія Петухова та Михайла Євтушенка
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Колі: 9 березня, 14:30
Що: Виставка “Надихаючись Шевченком”
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 9 березня, 15:00