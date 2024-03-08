Афіша Одеси на 8-10 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 5-7 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Всі ми з вами зараз переживаємо дуже важкі часи. Але життя продовжується поки ми живі. Тож будемо ходити до моря, на виставки, слухати лекції та навчатися. І ми будемо жити всім ворогам назло і заради тих, хто захищає наше право на повноцінне життя. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 23-25 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави 24 лютого найтрагічніша дата історії сучасної України. 731 один день та 8 років війни. Давайте проведемо разом цей день: поговоримо, виплакаємо, підтримаємо один одного… Щоб ви не залишатися наодинці, ми зібрали події, де на вас чекають, де можна провести час та поспілкуватися з однодумцями. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ