Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 6 — 8 августа: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 6 — 8 августа: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Кажется, что разом в первые дни августа ушли в отпуска все организаторы событий в Одессе. Надеемся, что такое затишье ненадолго и скоро культурная жизнь города снова будет разнообразной и бурной.

Что: Открытие выставки «Моменты жизни»
Где: Большая Арнаутская, 47
Когда: 7 августа, 16:00
афиша
Что: Лекция «К 205-летию Пантелеймона Кулиша: малоизвестное из жизни»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 7 августа, 15:00
афиша
Что: Книжный клуб Pro читай
Где: Академика Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 8 августа, 15:00
афиша
Что: Международный день коренных народов
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 августа, 17:45
афиша
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 августа, 13:30
афиша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua