Афиша Одессы на 6 — 8 августа: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Кажется, что разом в первые дни августа ушли в отпуска все организаторы событий в Одессе. Надеемся, что такое затишье ненадолго и скоро культурная жизнь города снова будет разнообразной и бурной.
Что: Открытие выставки «Моменты жизни»
Где: Большая Арнаутская, 47
Когда: 7 августа, 16:00
Что: Лекция «К 205-летию Пантелеймона Кулиша: малоизвестное из жизни»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 7 августа, 15:00
Что: Книжный клуб Pro читай
Где: Академика Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 8 августа, 15:00
Что: Международный день коренных народов
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 августа, 17:45
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 августа, 13:30