Афіша Одеси на 6 – 8 серпня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Здається, що разом в перші дні серпня пішли у відпустки всі організатори подій в Одесі. Сподіваємось, що таке затишшя ненадовго і скоро культурне життя міста знову буде різноманітним та бурхливим.
Що: Відкриття виставки “Моменти життя”
Де: Велика Арнаутська, 47
Коли: 7 серпня, 16:00
Що: Лекція “До 205-річчя Пантелеймона Куліша: маловідоме із життя”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 7 серпня, 15:00
Що: Книжковий клуб Pro читай
Де: Академіка Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 8 серпня, 15:00
Що: Міжнародний день корінних народів
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 серпня, 17:45
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 серпня, 13:30