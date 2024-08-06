Афіша Одеси на 6 – 8 серпня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Звідки в Одесі неприємний запах: що кажуть експерти Останнім часом одесити скаржаться на сморід, що накриває місто. Він посилюється ночами, але відчувається й вдень. Щоправда, у понеділок огидний запах став дещо слабшим — ймовірно, через сильний вітер. Звідки в Одесі цей сморід, якою мірою забруднене повітря, та наскільки це небезпечно для здоров’я, спробувало з’ясувати «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 893: вночі ворог вдарив по Полтавщині та пошкодив залізницю Сьогодні, в неділю, 4 серпня, розпочалася 893 доба з початку повномасштабної війни в Україні. І наші воїни продовжують завдавати відчутних втрат російським окупантам як у живій силі, так і в техніці. Про найбільш значущі події минулої доби розповідає «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ