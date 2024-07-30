Афиша Одессы на 30 июля — 1 августа: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 30 июля — 1 августа: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Прощаемся с июлем 2024 года. Он действительно был жарким и насыщенным на события. Надеемся, что август будет немного умереннее, медленнее и прохладнее.

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 июля, 13:30
афиша
Что: American English Club
Где: Online
Когда: 31 июля, 17:00
Register https://bit.ly/4djIAYh
афишаЧто: Выставка Тамары Белоглазовой
Где: Одесский областной центр культуры, Польская, 20
Когда: 1 августа, 14:00
афиша
Что: Книжный клуб “Pro-читай”
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 1 августа, 15:00
афиша
Что: Леся Украинка и Одесса. Путешествие к морю
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 августа , 15:00
афиша
Что: Выставка фотонатюрмортов
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 1 августа, 16:00
афиша

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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