Афіша Одеси на 30 липня – 1 серпня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Прощаємось з липнем 2024. Він дійсно був спекотним та насиченим на події. Сподіваємось, що серпень буде трохи помірнішим, повільнішим та прохолоднішим.
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 30 липня, 13:30
Що: American English Club
Де: Online
Коли: 31 липня, 17:00
Register https://bit.ly/4djIAYh
Що: Виставка Тамари Білоглазової
Де: Одеський обласний центр культури, Польська, 20
Коли: 1 серпня, 14:00
Що: Книжковий клуб “Pro-читай”
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 1 серпня, 15:00
Що: Леся Українка і Одеса. Подорож до моря
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 1 серпня , 15:00
Що: Виставка фотонатюрмортів
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 1 серпня, 16:00