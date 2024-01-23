Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 23-25 января: творческие встречи и научная конференция

Афиша Одессы на 23-25 января: творческие встречи и научная конференция

Нас ждет неделя, наполненная интересными и полезными событиями. Обратите внимание, что некоторые из них состоятся онлайн, а на некоторые нужна регистрация и не откладывайте. Расскажите, куда вы успели сходить и где вам больше всего понравилось.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 января, 13:30

Что: Всеукраинская научная конференция «Украинское сердце Одессы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 января, 11:00

Что: Вечер, посвященный Михаилу Комарову
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 23 января, 18:00

Что: Языково-литературная гостиная Чудослово
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 24 января, 11:00

Что: Лекция Виктории Пономаренко «Заговори, чтобы я тебя увидел»
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 24 января, 16:00

Что: Творческая встреча с Юрием Зильбербергом
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 24 января, 16:00

Что: Solo traveling | American English Club
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 24 января, 17:00
Регистрация https://forms.gle/wk4Wu2Rin9Nhze6dA

Что: Лекция «Александра Экстер – звезда украинского авангарда»
Где: Онлайн
Когда: 24 января, 19:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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