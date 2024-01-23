Афиша Одессы на 23-25 января: творческие встречи и научная конференция

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 января, 13:30

Что: Всеукраинская научная конференция «Украинское сердце Одессы»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 января, 11:00

Что: Вечер, посвященный Михаилу Комарову

Где: Пастера, 15, Театр Василька

Когда: 23 января, 18:00

Что: Языково-литературная гостиная Чудослово

Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ

Когда: 24 января, 11:00

Что: Лекция Виктории Пономаренко «Заговори, чтобы я тебя увидел»

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 24 января, 16:00

Что: Творческая встреча с Юрием Зильбербергом

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 24 января, 16:00

Что: Solo traveling | American English Club

Где: Греческая, 1-я, American House

Когда: 24 января, 17:00

Регистрация https://forms.gle/wk4Wu2Rin9Nhze6dA

Что: Лекция «Александра Экстер – звезда украинского авангарда»

Где: Онлайн

Когда: 24 января, 19:00