Афиша Одессы на 23-25 января: творческие встречи и научная конференция

Нас ждет неделя, наполненная интересными и полезными событиями. Обратите внимание, что некоторые из них состоятся онлайн, а на некоторые нужна регистрация и не откладывайте. Расскажите, куда вы успели сходить и где вам больше всего понравилось.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 января, 13:30
Что: Всеукраинская научная конференция «Украинское сердце Одессы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 января, 11:00
Что: Вечер, посвященный Михаилу Комарову
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 23 января, 18:00
Что: Языково-литературная гостиная Чудослово
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 24 января, 11:00
Что: Лекция Виктории Пономаренко «Заговори, чтобы я тебя увидел»
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 24 января, 16:00
Что: Творческая встреча с Юрием Зильбербергом
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 24 января, 16:00
Что: Solo traveling | American English Club
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 24 января, 17:00
Регистрация https://forms.gle/wk4Wu2Rin9Nhze6dA
Что: Лекция «Александра Экстер – звезда украинского авангарда»
Где: Онлайн
Когда: 24 января, 19:00