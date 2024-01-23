Афіша Одеси на 23-25 січня: творчі зустрічі та наукова конференція

На нас чекає тиждень, наповнений цікавими та корисними подіями. Зверніть увагу, що деякі з них відбудуться онлайн, а на деякі потрібна реєстрація, тож не відкладайте. Розкажіть, куди ви встигли сходити і де вам сподобалось найбільше.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 січня, 13:30
Що: Всеукраїнська наукова конференція “Українське серце Одеси”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 січня, 11:00
Що: Вечір, присвячений Михайлу Комарову
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 23 січня, 18:00
Що: Мовно-літературна вітальня Дивослово
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 24 січня, 11:00
Що: Лекція Вікторії Пономаренко “Заговори, щоб я тебе побачив»
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 24 січня, 16:00
Що: Творча зустріч з Юрієм Зільбербергом
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 24 січня, 16:00
Що: Solo traveling | American English Club
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 24 січня, 17:00
Реєстрація https://forms.gle/wk4Wu2Rin9Nhze6dA
Що: Лекція «Олександра Екстер – зірка українського авангарду»
Де: Онлайн
Коли: 24 січня, 19:00