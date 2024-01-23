Афіша Одеси на 23-25 січня: творчі зустрічі та наукова конференція

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 23 січня, 13:30

Що: Всеукраїнська наукова конференція “Українське серце Одеси”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 23 січня, 11:00

Що: Вечір, присвячений Михайлу Комарову

Де: Пастера, 15, Театр Василька

Коли: 23 січня, 18:00

Що: Мовно-літературна вітальня Дивослово

Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ

Коли: 24 січня, 11:00

Що: Лекція Вікторії Пономаренко “Заговори, щоб я тебе побачив»

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 24 січня, 16:00

Що: Творча зустріч з Юрієм Зільбербергом

Де: Міський сад, галерея ArtOdessa

Коли: 24 січня, 16:00

Що: Solo traveling | American English Club

Де: Грецька, 1-а, American House

Коли: 24 січня, 17:00

Реєстрація https://forms.gle/wk4Wu2Rin9Nhze6dA

Що: Лекція «Олександра Екстер – зірка українського авангарду»

Де: Онлайн

Коли: 24 січня, 19:00