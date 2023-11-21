Афиша Одессы на 21-23 ноября 2023 года: познавательные лекции и встречи, которые можно посетить бесплатно

Первое дыхание зимы, первый снег, первый мороз… Может именно на этой неделе вы тоже впервые отважитесь посетить украиноязычный или англоязычный клуб? А может, на оба? Ведь в American House запланировано сразу два языковых клуба один за другим. Попытайтесь запланировать свое время и вы.
Если вы интересуетесь фотографией, то не упустите лекцию о всемирной истории фотографии. Ну, и если вы не стоите в стороне происходящих в обществе процессов предлагаем вам посетить круглый стол в библиотеке Грушевского в четверг. В Одессу приедет целый десант интересных спикеров: Валерий Пекарь, Михаил Гончар, Николай Выговский, Анна Гопко, Тарас Стецькив с которыми будем говорить об Украине после Победы.
Что: Встреча с раввином Фишелом Чичельницким
Где: Преображенская, 11. Гильель Одесса
Когда: 21 ноября, 19:00
Свободный донат
Регистрация по ссылке — bit.ly/3utXzgU
Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 22 ноября, 11:00
Что: Презентация книги Максима Недвига «Как мы победили инсульт»
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 22 ноября, 15:00
Что: Как популяризируют чтение в Британии
Где: Онлайн https://bit.ly/46fC5BV.
Когда: 22 ноября, 17:00
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 22 ноября, 17:00
Что: Свободный разговор/Веганы: здорово или здорово?
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 22 ноября, 18:30
Что: История фотографии от начала до настоящего
Где: Нежинская, 60, Еврейский музей Одессы
Когда: 22 ноября, 19:00
Свободный донат
Запись на встречу по телефону – 0503923088.
Что: Вечер памяти художника Михаила Палецкого
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 23 ноября, 16:00
Что: Дискуссия «Мир после нашей победы»
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 23 ноября, 18:00
Форма регистрации на событие по ссылке: https://l.facebook.com/l.php…