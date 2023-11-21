Афиша Одессы на 21-23 ноября 2023 года: познавательные лекции и встречи, которые можно посетить бесплатно

Что: Встреча с раввином Фишелом Чичельницким

Где: Преображенская, 11. Гильель Одесса

Когда: 21 ноября, 19:00

Свободный донат

Регистрация по ссылке — bit.ly/3utXzgU

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ

Когда: 22 ноября, 11:00

Что: Презентация книги Максима Недвига «Как мы победили инсульт»

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 22 ноября, 15:00

Что: Как популяризируют чтение в Британии

Где: Онлайн https://bit.ly/46fC5BV.

Когда: 22 ноября, 17:00

Что: American English Club

Где: Греческая, 1-я, American House

Когда: 22 ноября, 17:00

Что: Свободный разговор/Веганы: здорово или здорово?

Где: Греческая, 1-я, American House

Когда: 22 ноября, 18:30

Что: История фотографии от начала до настоящего

Где: Нежинская, 60, Еврейский музей Одессы

Когда: 22 ноября, 19:00

Свободный донат

Запись на встречу по телефону – 0503923088.

Что: Вечер памяти художника Михаила Палецкого

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 23 ноября, 16:00

Что: Дискуссия «Мир после нашей победы»

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 23 ноября, 18:00

Форма регистрации на событие по ссылке: https://l.facebook.com/l.php…