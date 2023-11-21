Афіша Одеси на 21-23 листопада 2023 року: пізнавальні лекції та зустрічі, які можна відвідати безкоштовно

Перший подих зими, перший сніг, перший мороз… Може саме цього тижня ви теж вперше наважитесь завітати до україномовного або англомовного клубу? А може на обидва? Адже в American House заплановано одразу два мовних клубах один за іншим. Спробуйте запланувати свій час і ви.
Якщо ви цікавитесь фотографією, то не пропустіть лекцію про всесвітню історію фотографії. Ну, і якщо ви не стоїте осторонь процесів, які відбуваються в суспільстві пропонуємо вам завітати на круглий стіл в бібліотеці Грушевського в четвер. До Одеси приїде цілий десант цікавих спікерів: Валерій Пекар, Михайло Гончар, Микола Виговський, Ганна Гопко, Тарас Стецьків з якими будемо говорити про Україну після Перемоги.
Що: Зустріч з рабином Фішелом Чичельницьким
Де: Преображенська, 11. Гілєль Одеса
Коли: 21 листопада, 19:00
Вільний донат
Реєстрація за посиланням — bit.ly/3utXzgU
Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 22 листопада, 11:00
Що: Презентація книги Максима Недвиги “Як ми перемогли інсульт”
Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського
Коли: 22 листопада, 15:00
Що: Як популяризують читання у Британії
Де: Онлайн https://bit.ly/46fC5BV.
Коли: 22 листопада, 17:00
Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 22 листопада, 17:00
Що: Вільна розмова/Вегани: здОрово чи здорОво?
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 22 листопада, 18:30
Що: Історія фотографії від початку до сьогодення
Де: Ніжинська, 60, Єврейський музей Одеси
Коли: 22 листопада, 19:00
Вільний донат
Запис на зустріч за телефоном – 0503923088.
Що: Вечір пам’яті художника Михайла Палецького
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 23 листопада, 16:00
Що: Дискусія “Світ після нашої перемоги”
Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського
Коли: 23 листопада, 18:00
Форма реєстрації на подію за посиланням: https://l.facebook.com/l.php…