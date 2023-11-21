Афіша Одеси на 21-23 листопада 2023 року: пізнавальні лекції та зустрічі, які можна відвідати безкоштовно

Що: Зустріч з рабином Фішелом Чичельницьким

Де: Преображенська, 11. Гілєль Одеса

Коли: 21 листопада, 19:00

Вільний донат

Реєстрація за посиланням — bit.ly/3utXzgU

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ

Коли: 22 листопада, 11:00

Що: Презентація книги Максима Недвиги “Як ми перемогли інсульт”

Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 22 листопада, 15:00

Що: Як популяризують читання у Британії

Де: Онлайн https://bit.ly/46fC5BV.

Коли: 22 листопада, 17:00

Що: American English Club

Де: Грецька, 1-а, American House

Коли: 22 листопада, 17:00

Що: Вільна розмова/Вегани: здОрово чи здорОво?

Де: Грецька, 1-а, American House

Коли: 22 листопада, 18:30

Що: Історія фотографії від початку до сьогодення

Де: Ніжинська, 60, Єврейський музей Одеси

Коли: 22 листопада, 19:00

Вільний донат

Запис на зустріч за телефоном – 0503923088.

Що: Вечір пам’яті художника Михайла Палецького

Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького

Коли: 23 листопада, 16:00

Що: Дискусія “Світ після нашої перемоги”

Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 23 листопада, 18:00

Форма реєстрації на подію за посиланням: https://l.facebook.com/l.php…