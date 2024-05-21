Афиша Одессы на 21-23 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Май в разгаре, уже отцвела сирень, а на базарах появляется первая черешня. А в наших библиотеках каждый день проходят презентации книг, в клубах — образовательные программы, а в музыкальной академии — концерты выпускников музыкального вуза.
Что: Шевченковские чтения
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 21 мая, 15:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 мая, 13:30
Что: Тайна старой Аркадии
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 21 мая, 16:00
Что: Легенды театральной Одессы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 мая, 17:00
Что: Лекция по творчеству Стуса
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 22 мая, 16:00
Что: Концерт мастер класс Алексея Петухова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 мая, 17:00
Что: American English Club/ Love in times of war
Где: Hretska 1-a/ America English House
Когда: 22 мая, 17:00
Registration https://bit.ly/3UAi9Ww
Что: Презентация книги Бориса Тинки «2 мая. Кровавый след «русской весны»
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 23 мая, 15:00
Что: Поэтическая программа Галины Изотовой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 мая, 17:00
Что: Чайная торговля Высоцкого
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы
Когда: 23 мая, 18:00
Запись по номеру 0503923088
Что: Концерт струнных квартетов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 23 мая, 17:00