Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 21-23 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 21-23 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Май в разгаре, уже отцвела сирень, а на базарах появляется первая черешня. А в наших библиотеках каждый день проходят презентации книг, в клубах — образовательные программы, а в музыкальной академии — концерты выпускников музыкального вуза.

Что: Шевченковские чтения
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 21 мая, 15:00

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 мая, 13:30
Что: Тайна старой Аркадии
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 21 мая, 16:00

Что: Легенды театральной Одессы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 мая, 17:00

Что: Лекция по творчеству Стуса
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 22 мая, 16:00

Что: Концерт мастер класс Алексея Петухова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 мая, 17:00

Что: American English Club/ Love in times of war
Где: Hretska 1-a/ America English House
Когда: 22 мая, 17:00
Registration https://bit.ly/3UAi9Ww

Что: Презентация книги Бориса Тинки «2 мая. Кровавый след «русской весны»
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 23 мая, 15:00

Что: Поэтическая программа Галины Изотовой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 мая, 17:00

Что: Чайная торговля Высоцкого
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы
Когда: 23 мая, 18:00
Запись по номеру 0503923088

Что: Концерт струнных квартетов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 23 мая, 17:00

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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