Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 21-23 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 21-23 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Травень у розпалі, вже відквітнув бузок, а на базарах з’являється перша черешня. А в наших бібліотеках кожного дня відбуваються презентації книг, в клубах – освітні програми, а в музичній академії – концерти випускників музичного вишу.

Що: Шевченківські читання
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 21 травня, 15:00

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 21 травня, 13:30

Що: Таємниця старої Аркадії
Де: Пастера, 13, Наукова бібліотека
Коли: 21 травня, 16:00

Що: Легенди театральної Одеси
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 травня, 17:00

Що: Лекція за творчістю Стуса
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 22 травня, 16:00

Що: Концерт майстер клас Олексія Петухова
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 22 травня, 17:00

Що: American English Club/ Love in times of war
Де: Hretska 1-a/ America English House
Коли: 22 травня, 17:00
Registration https://bit.ly/3UAi9Ww

Що: Презентація книги Бориса Тинки «2 травня. Кривавий слід «російської весни»
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 23 травня, 15:00

Що: Поетична програма Галини Ізотової
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 травня, 17:00

Що: Чайна торгівля Висоцького
Де: Ніжинська, 66, Музей історіʼ євреїв Одеси
Коли: 23 травня, 18:00
Запис за номером 0503923088

Що: Концерт струнних квартетів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 23 травня, 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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