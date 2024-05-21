Афіша Одеси на 21-23 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Травень у розпалі, вже відквітнув бузок, а на базарах з’являється перша черешня. А в наших бібліотеках кожного дня відбуваються презентації книг, в клубах – освітні програми, а в музичній академії – концерти випускників музичного вишу.
Що: Шевченківські читання
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 21 травня, 15:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 21 травня, 13:30
Що: Таємниця старої Аркадії
Де: Пастера, 13, Наукова бібліотека
Коли: 21 травня, 16:00
Що: Легенди театральної Одеси
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 травня, 17:00
Що: Лекція за творчістю Стуса
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 22 травня, 16:00
Що: Концерт майстер клас Олексія Петухова
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 22 травня, 17:00
Що: American English Club/ Love in times of war
Де: Hretska 1-a/ America English House
Коли: 22 травня, 17:00
Registration https://bit.ly/3UAi9Ww
Що: Презентація книги Бориса Тинки «2 травня. Кривавий слід «російської весни»
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 23 травня, 15:00
Що: Поетична програма Галини Ізотової
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 травня, 17:00
Що: Чайна торгівля Висоцького
Де: Ніжинська, 66, Музей історіʼ євреїв Одеси
Коли: 23 травня, 18:00
Запис за номером 0503923088
Що: Концерт струнних квартетів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 23 травня, 17:00