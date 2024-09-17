Афиша Одессы на 17 — 19 сентября: выставки, концерты и кино, которые можно посмотреть бесплатно

На этой неделе продолжается фестиваль еврейской культуры. Также продолжаются лекции литературоведа Ирины Нечиталюк. На этот раз речь пойдет о сентябрьском юбиляре — Михаиле Коцюбинском. Продолжаются заседания англоязычных клубов в America House Odesa, именно там у вас есть возможность пообщаться непосредственно с носителем языка и повысить свой уровень разговорного английского. Осень — самое время для обучения, не упустите ее, а мы поможем!
Что: Фестиваль еврейской культуры
Где: Локации города
Когда: 17 – 22 сентября
Программа фестиваля и регистрация: linktr.ee/jewish_culture_days
Что: Выставка живописи и графики Геннадия Горбунова
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 17 сентября, 15:00
Что: Показ фильма «Чудо в краю забвения»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 18 сентября, 16:00
Что: American English Club
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 18 сентября, 17:00
https://bit.ly/3XpqUnz
Что: Поэтичность жизни и творчества Михаила Коцюбинского
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 17 сентября, 15:00
Что: София Яблонская: Галицкая поповна, ставшая писательницей
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 19 сентября, 16:00
Что: Разговорный английский клуб
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 19 сентября, 18:30
Регистрация: https://bit.ly/3XFfKfL