Афіша Одеси на 17 – 19 вересня: виставки, концерти та кіно, які можна подивитися безкоштовно

Афіша Одеси на 10 – 12 вересня: безкоштовні кінопокази, концерти та виставки Ціла низка подій цього тижня буде присвячена ювіляру – Олександру Довженка. Це і виставки, зустрічі, перегляд фільму на Одеській кіностудії. Також не буде забутий Михайло Жук на честь якого в Національній бібліотеці проведуть конференцію, присвячену його творчості. В музеї історії євреїв будуть згадувати видатного архітектора Єгуди Магидовича. А в Джазовій академії, її засновниця та ведуча Олена Шевченко проведе вечір присвячений видатному музиканту Пета Метіні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 3 – 5 вересня: безкоштовні концерти, кінопокази та виставки Зустрічаймо осінь красиво та зі смаком. З початком вересня в місті побільшало культурних та безкоштовних подій. Так, вже у вівторок не пропустіть унікальний концерт президентського оркестру в приміщення Українського театру. В середу в бібліотеці Грушевського відбудеться дискусія щодо культурного розвитку міста. Також нагадуємо, що на Одеській кіностудії продовжуються покази художніх фільмів минулих років. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ