Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 17 – 19 вересня: виставки, концерти та кіно, які можна подивитися безкоштовно

Афіша Одеси на 17 – 19 вересня: виставки, концерти та кіно, які можна подивитися безкоштовно

Цього тижня продовжується фестиваль єврейської культури. Також продовжуються лекції літературознавці Ірини Нечиталюк. На цей раз мова піде про вересневого ювіляра – Михайла Коцюбинського. Продовжуються засідання англомовних клубів в America House Odesa, саме там у вас є можливість поспілкуватися безпосередньо з носієм мови та підвищити свій рівень розмовної англійської. Осінь – саме час для навчання, не упустіть її, а ми допоможемо!

Що: Фестиваль єврейської культури
Де: Локації міста
Коли: 17 – 22 вересня
Програма фестивалю та реєстрація : linktr.ee/jewish_culture_days
афіша
Що: Виставка живопису та графіки Геннадія Горбунова
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 17 вересня, 15:00/
афішаЩо: Показ фільму “Чудо в краю забуття”
Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія
Коли: 18 вересня, 16:00
афішаЩо: American English Club
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Коли: 18 вересня, 17:00
https://bit.ly/3XpqUnz
афішаЩо: Поетичність життя та творчості Михайла Коцюбинського
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 17 вересня, 15:00
афішаЩо: Софія Яблонська: Галицька попівна, яка стала письменницею
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 19 вересня, 16:00
афішаЩо: Розмовний англійський клуб
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Коли: 19 вересня, 18:30
Реєстрація: https://bit.ly/3XFfKfL
афіша

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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