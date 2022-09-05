Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 6-8 сентября

Сентябрь в Одессе — благодатный сезон, созданный для прогулок, наслаждения и обучения, ведь учебный год начался несмотря ни на что. Предлагаем вам не забывать об обучении, даже если у вас уже не одно образование. Начните учить язык или историю искусства, или наоборот, прослушайте серию лекций по популярной физике или математике. Учиться – это приятно, полезно и интересно. А мы подготовили для вас ряд культурных и образовательных курсов, которые не только интересны, но и бесплатны.

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Дискуссия «Почему нужен театр во время войны»

Где: Онлайн .

Когда: 6 сентября, 16:00

https://fb.me/e/4Tfw8UOYf



Что: Языковой клуб

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 8 сентября, 14:00

https://www.facebook.com/odessitsclub



Что: Лекция о борще «Разный — но единственный»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 сентября, 15:00

https://fb.me/e/6iRjCat3j



Что: Английский разговорный клуб

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 8 сентября, 16:00

https://www.facebook.com/odessitsclub



Что: Онлайн экскурсия по Львову «Высокий замок»

Где: Когда: 8 сентября, 18:30

https://fb.me/e/a26jy9V0e



Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

-грамматика

— лексика

— игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: вторник — 14:00, пятница 13:30



Каждый четверг и воскресенье

Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

