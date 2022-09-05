Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 6-8 сентября

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 6-8 сентября

Сентябрь в Одессе — благодатный сезон, созданный для прогулок, наслаждения и обучения, ведь учебный год начался несмотря ни на что. Предлагаем вам не забывать об обучении, даже если у вас уже не одно образование. Начните учить язык или историю искусства, или наоборот, прослушайте серию лекций по популярной физике или математике. Учиться – это приятно, полезно и интересно. А мы подготовили для вас ряд культурных и образовательных курсов, которые не только интересны, но и бесплатны.

Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
йога

Что: Дискуссия «Почему нужен театр во время войны»
Где: Онлайн .
Когда: 6 сентября, 16:00
https://fb.me/e/4Tfw8UOYf

Что: Языковой клуб
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 сентября, 14:00
https://www.facebook.com/odessitsclub
Украина в сердце

Что: Лекция о борще «Разный — но единственный»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 сентября, 15:00
https://fb.me/e/6iRjCat3j

Что: Английский разговорный клуб
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 сентября, 16:00
https://www.facebook.com/odessitsclub
Английский язык

Что: Онлайн экскурсия по Львову «Высокий замок»
Где: Когда: 8 сентября, 18:30
https://fb.me/e/a26jy9V0e

Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб
-грамматика
— лексика
— игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: вторник — 14:00, пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Афиша, английский язык

Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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