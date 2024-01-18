Афиша Одессы на 19-21 января 2024 года: концерт, выставки, экскурсии

Если у вас будет время на выходные, обязательно сходит в Национальный музей. Каждый день там будут проходить открытие новых выставок. А еще в одном из артпространств состоится встреча со степисткой Анастасией Павлишиной, Ну а если вы увлекаетесь краеведением не пропустите встречу с Сергеем Котелком, где он будет рассказывать о «Даче Ашкеназе» или сходите в музей одесского трамвая! Хороших и уютных выходных!
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 января, 13:30
Что: Открытие выставки Дениса Метелина «Декоммунизация»
Где: Софиевская, пятая, Одесский национальный художественный музей
Когда: 19 января, 15:00
Что: Разнообразие городских улиц. Творческая встреча с Игорем Потоцким
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 19 января, 16:00
Что: Благотворительный концерт «Здесь люди внутри хоронят целое море…»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 января, 17:00
Что: Встреча со степисткой Анастасией Павлишиной
Где: Княжеская, 33, Варня Праздники
Когда: 19 января, 18:20
Что: Экскурсия в музей трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Трамвайное депо
Когда: 20 января, 12:00
Что: Жизнь творчество художника Бориса Смирнова-Русецкого
Где: Большая Арнаутская, 47, Одесский дом музей Рериха
Когда: 20 января, 14:00
Что: Открытие выставки “Отопительный сезон”. Вася Дима
Где: Софиевская, пятая, Одесский национальный художественный музей
Когда: 20 января, 15:00
Что: Искусствоведческая лекция: Прерафаэлиты и Викторианская Англия
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 20 января, 16:00
Благотворительный взнос – по желанию
Что: Встреча с Сергеем Котелком «Дача Ашкенази»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 января, 16:00
Что: Презентация второго номера фензина «Бабай»
Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин — кафе
Когда: 20 января, 16:00
Что: Открытие выставки Давид Чичкан
Где: Софиевская, пятая, Одесский национальный художественный музей
Когда: 21 января, 15:00
Что: День Соборности глазами музейного работника: лекция Юрия Слюсаря
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 января, 15:00