Афиша Одессы на 19-21 января 2024 года: концерт, выставки, экскурсии

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 января, 13:30

Что: Открытие выставки Дениса Метелина «Декоммунизация»

Где: Софиевская, пятая, Одесский национальный художественный музей

Когда: 19 января, 15:00

Что: Разнообразие городских улиц. Творческая встреча с Игорем Потоцким

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 19 января, 16:00

Что: Благотворительный концерт «Здесь люди внутри хоронят целое море…»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 января, 17:00

Что: Встреча со степисткой Анастасией Павлишиной

Где: Княжеская, 33, Варня Праздники

Когда: 19 января, 18:20

Что: Экскурсия в музей трамвая

Где: Алексеевская площадь, 21-а, Трамвайное депо

Когда: 20 января, 12:00

Что: Жизнь творчество художника Бориса Смирнова-Русецкого

Где: Большая Арнаутская, 47, Одесский дом музей Рериха

Когда: 20 января, 14:00

Что: Открытие выставки “Отопительный сезон”. Вася Дима

Где: Софиевская, пятая, Одесский национальный художественный музей

Когда: 20 января, 15:00

Что: Искусствоведческая лекция: Прерафаэлиты и Викторианская Англия

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 20 января, 16:00

Благотворительный взнос – по желанию

Что: Встреча с Сергеем Котелком «Дача Ашкенази»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 января, 16:00

Что: Презентация второго номера фензина «Бабай»

Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин — кафе

Когда: 20 января, 16:00

Что: Открытие выставки Давид Чичкан

Где: Софиевская, пятая, Одесский национальный художественный музей

Когда: 21 января, 15:00

Что: День Соборности глазами музейного работника: лекция Юрия Слюсаря

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 22 января, 15:00