Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 2 -4 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи

Афиша Одессы 2 -4 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи

Начало декабря обещает целый вихрь событий: выставки, кинопоказы, лекции, концерты и встречи. И мы призываем вас несмотря ни на что посещать эти события. Ведь если мы перестанем учиться, развлекаться, общаться, это будет именно то, чего хотят наши враги. Но мы не дадим им повод для радости, правда? Поэтому ловите свежую афишу бесплатных событий и выбирайте то, что вам по душе.

Что: Открытие выставки Елены Кисловской
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 2 декабря, 14:00
https://fb.me/e/3cY1bdSZG

Что: Открытие выставки Олексы Кириленко
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 2 декабря, 15:00

Что: Фестиваль документального кино. Показ «Папа»
Где: Военный спуск, ТЭО
Когда: 2 декабря, 18:00
https://fest1084.org/ru/фестиваль-документального -кино-1084-на

Что: Лекция «Парк млекопитающих юрского периода»
Где: Онлайн
Когда: 3 декабря, 12:00
https://fb.me/e/51jqnxZQc

Что: Лекция о новых видах растений
Где: Онлайн
Когда: 3 декабря, 14:00
https://fb.me/e/23WLGq7Mp

Что: Благотворительный концерт Ансамбля «Ренессанс»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 3 декабря, 16:00
https://fb.me/e/27G142Exs

Что: Вечер Юрия Издрыка
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 3 декабря, 17:00
https://fb.me/e/3Uaw9E1qh

Что: Творческий вечер с Яковом Мастеровым
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 декабря, 16:00
https://fb.me/e/1L1ZDx87l

Что: Презентация книги «Сто писем о войне в Украине»
Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского

Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб
— грамматика
— лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша Одессы 29 ноября-1 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи
    Афиша Одессы 29 ноября-1 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи

    Пересекаем границы зимы. Что нам принесет последний месяц? Надеемся, что больше хороших новостей – освобождение наших городов и поселков, возвращение домой наших пленных, больше оружия для наших воинов. Не забывайте благодарить и донатить на ВСУ, ведь именно благодаря им мы можем планировать события на эту неделю и выбирать, как нам провести свое свободное время.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 26-27 ноября: бесплатные лекции, концерты, встречи
    Афиша Одессы 26-27 ноября: бесплатные лекции, концерты, встречи

    Последние выходные осени 2022 года… Мы запомним их надолго благодаря свету, теплу и отзывчивости, исходящим от каждого из нас. На ракетные атаки и отключение электричества мы отвечаем сплоченностью и готовностью прийти на помощь. Несмотря на сложную ситуацию, наши художники продолжают творить и создавать, наши музыканты – играют, а предприниматели работают. Мы собрали для вас события, которые произойдут вживую в уютных просторах нашего города. Ну а если повезет и будет электричество, то можете подключиться к интересным онлайн событиям.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 22-25 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты
    Афиша Одессы 22-25 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

    Осень умерла. Потому и на улицу лишний раз не хочется выходить. Поэтому онлайн события – это выход из ситуации, ну если у вас есть свет, конечно. Кстати, расскажите, как вы проводите время, когда нет света, чем занимаетесь? Возможно, прочли новую книгу, стали ли больше уделять внимание детям и играете с ними в игры? В любом случае, призываем вас провести это время в любви и уюте. А уже в четверг вас будет ждать новая подборка интересных событий, которые можно посетить бесплатно и всей семьей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 18-20 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты
    Афиша Одессы 18-20 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

    Одессе блекаут. Но это не повод отчаиваться. Скорее всего, это повод познакомиться со своими соседями, спросить, нужна ли ваша помощь, или, наоборот, попросить помощи у ближнего. Отключение света – это не повод отказаться от культурной жизни. Именно поэтому небольшие и уютные простанства подготовили множество концертов, встреч, выставок, которые пройдут даже при свечах. Но главный свет – он все равно находится внутри нас. Берегите его и подзаряжайтесь во время культурных и интересных событий, которые мы для вас подобрали.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 15-17 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты
    Афиша Одессы 15-17 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

    Очень важные события произойдут на этой неделе. Они носят не совсем развлекательный характер, но не менее интересны. Внимательно посмотрите, возможно, эти мероприятия мы нашли именно для вас!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить