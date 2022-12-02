Афиша Одессы 2 -4 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи

Начало декабря обещает целый вихрь событий: выставки, кинопоказы, лекции, концерты и встречи. И мы призываем вас несмотря ни на что посещать эти события. Ведь если мы перестанем учиться, развлекаться, общаться, это будет именно то, чего хотят наши враги. Но мы не дадим им повод для радости, правда? Поэтому ловите свежую афишу бесплатных событий и выбирайте то, что вам по душе.

Что: Открытие выставки Елены Кисловской

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 2 декабря, 14:00

https://fb.me/e/3cY1bdSZG



Что: Открытие выставки Олексы Кириленко

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 2 декабря, 15:00



Что: Фестиваль документального кино. Показ «Папа»

Где: Военный спуск, ТЭО

Когда: 2 декабря, 18:00

https://fest1084.org/ru/фестиваль-документального -кино-1084-на



Что: Лекция «Парк млекопитающих юрского периода»

Где: Онлайн

Когда: 3 декабря, 12:00

https://fb.me/e/51jqnxZQc



Что: Лекция о новых видах растений

Где: Онлайн

Когда: 3 декабря, 14:00

https://fb.me/e/23WLGq7Mp



Что: Благотворительный концерт Ансамбля «Ренессанс»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 3 декабря, 16:00

https://fb.me/e/27G142Exs



Что: Вечер Юрия Издрыка

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 3 декабря, 17:00

https://fb.me/e/3Uaw9E1qh



Что: Творческий вечер с Яковом Мастеровым

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4 декабря, 16:00

https://fb.me/e/1L1ZDx87l



Что: Презентация книги «Сто писем о войне в Украине»

Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

— грамматика

— лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30



Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI