Афиша месяца по-одесски: пестрый ноябрь – от сатиры до истории

Удивить одесситов трудно, но музыкантам и артистам, которые приедут в наш город в последний месяц осени, это, вероятно, удастся. Нам предлагают не только совершить экскурс в прошлое, но и оценить необычную интерпретацию и исполнение известных музыкальных произведений.

ТЕАТРЫ: свадебные колокола и немного истории

5 ноября в русском театре пройдет комедия «Шикарная свадьба» по пьесе Робина Хоудона. Это классическая комедия положений со стремительно развивающимся сюжетом. Непредсказуемая интрига и невероятные ситуации заставят зрителей смеяться до слез. В ролях: Анжелика Савченко, Ксения Вертинская, Астрая, Дмитрий Соловьев.

Стоимость билетов — от 190 до 650 грн.

19 ноября в русском театре состоится спектакль «Французский поцелуй», который в Одессу привезли актеры киевского театра «Тысячелетие». Муж и жена решили пуститься в любовные приключения, конечно, отдельно друг от друга. Однако судьба поломала их планы и заставила играть по своим правилам…

Роли исполняют: Ирина Малыгина, Максим Даньшин, Евгения Белова, Геннадий Свитич, Валерий Стогний.

Стоимость билетов — от 100 до 400 грн.

22 ноября украинский театр приглашает на спектакль киевского театра имени Франко «Ричард III», созданный по пьесе классика мировой литературы Уильяма Шекспира. И хотя традиционное содержание пьесы не совпадает с современными историческими данными, спектакль смотрится на одном дыхании, а драма, разворачивающаяся на сцене, вызывает искренние эмоции и переживания зрителей.

В спектакле заняты: Богдан Бенюк, Остап Ступка, Олег Стальчук, Анжелика Савченко, Алексей Зубков.

Стоимость билетов — от 250 до 680 грн.

Начало всех спектаклей — в 19.00.

КОНЦЕРТЫ: новое прочтение классики и металла

6 ноября в филармонии в 20.00 выступит финская группа Apocalyptica, исполняющая металл на виолончелях. В состав группы входят четыре виолончелиста и ударник, а жанр часто характеризуют как симфонический метал, неоклассический, а также виолончельный металл. Музыканты исполняют произведения собственного сочинения и сотрудничают с самими известными в мире группами и исполнителями.

Стоимость билетов — от 790 до 1790 грн.

7 ноября в музкомедии в 19.00 пройдет концерт знаменитого одессита Михаила Жванецкого, во время которого зрители услышат самые известные и любимые миниатюры. Представлять сатирика жителям города не нужно — на его выступлениях всегда аншлаг.

Стоимость билетов — от 649 до 2599 грн.

12 ноября в музкомедии в 20.00 состоится выступление Валерия Меладзе. Харизматичный артист подготовил для одесситов большой сольный концерт «Свободный полет». Песни Меладзе помогут забыть, что за окном тоскливая осень, поднимут настроение и заденут романтические струны души.

Стоимость билетов — от 2000 до 3200 грн.

17 ноября в музкомедии в 19.00 выступит группа «Мельница» с юбилейной программой «Мельница 2.0», посвященной двадцатилетию творческой деятельности. За это время изменился не только состав группы, но и маленькие клубы сменились большими концертными залами. В активе «Мельницы» семь номерных альбомов, видеоклипы и престижные фестивальные награды.

Стоимость билетов – от 250 до 1200 грн.

19 ноября в оперном театре в 19.00 состоится концерт одного из самых известных пианистов современности Петера Бенце. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а версию хитов Майкла Джексона в его исполнении посмотрели более 40 млн зрителей. Кроме того, венгерский пианист окончил лучшую музыкальную школу в мире — колледж Беркли в Бостоне, где преподают самые влиятельные профессионалы в музыкальной индустрии.

Стоимость билетов — от 220 до 1680 грн.

Фото: musichallspb.ru