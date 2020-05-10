Афиша, измененная коронавирусом: мировые события, которые мы не увидим в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса миру пришлось отменить или перенести самые ожидаемые события 2020 года. Среди них – спортивные соревнования, фестивали и музыкальные церемонии. Что с ними будет дальше, и что взамен предлагают организаторы, узнайте у нас.

Новости мира искусства

Евровидение–2020

Главный ежегодный музыкальный конкурс в 2020 году должен был состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако 18 марта организаторы сообщили, что из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменен. Стоит отметить, что «Евровидение» ни разу не отменяли за всю его 65-летнюю историю существования. В начале мая стало известно, что конкурс все-таки состоится в онлайн формате. Музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Ligh запланировано на 16 мая. Начало в 22.00 на телеканале «UA: Перший» или на официальном канале в YouTube.

Церемония награждения премии Yuna

Масштабное шоу в честь вручения одной из украинских музыкальных наград проходит каждую весну во Дворце спорта. В этом году восьмая церемония Yuna была назначена на 24 марта. Но из-за карантина музыкальное шоу пришлось перенести на 14 сентября.

Каннский фестиваль

73-й Международный кинофестиваль в Каннах должен был открыться 12 мая. В настоящий момент его перенесли на конец июня – начало июля 2020 года. Окончательное решение будет объявлено по итогам консультаций с правительством Франции. А вот программа 11-го Одесского международного кинофестиваля осталась без изменений. Главное кинособытие этого лета состоится с 10 по 18 июля.

Фестиваль «Французская весна 2020»

Большой фестиваль французской культуры со спектаклями, кинопоказами и множеством других событий планировали провести с 20 марта по 30 апреля в разных городах Украины, в том числе и в Одессе. Теперь официальное открытие «Французской весны в середине лета» назначили на 25-28 июня, после чего фестиваль продлится еще и осенью.

Книжный фестиваль «Зеленая волна»

XXIV международный книжный фестиваль «Зеленая волна», как и было запланировано ранее, пройдет в Одессе с 6 по 9 августа. В планах фестиваля – традиционная книжная ярмарка, обширная программа мероприятий и спецпроектов, а также Корнейчуковский фестиваль детской литературы.

Как быть фанатам спорта?

В 2020 году на неопределенный срок были отложены все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но и это не все…

Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу является главным футбольным соревнованием национальных сборных, которое проводится под руководством УЕФА раз в четыре года, начиная с 1960 года. Первоначально 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу планировали открыть с 12 июня 2020 года. В этом турнире должны были поучаствовать 24 сильнейшие футбольные команды, в том числе и сборная Украины. Однако из-за пандемии коронавируса «Евро-2020» состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Олимпийские игры

Олимпийские игры, как и «Евро», проводятся раз в четыре года, а медаль Олимпиады считается одним из наивысших достижений в мире спорта. Комплекс спортивных мероприятий должен был состояться с 24 июля по 9 августа в Токио. Однако 24 марта Международный олимпийский комитет сообщил, что из-за пандемии коронавируса Олимпиада перенесена на 2021 год.

Формула-1

«Формула-1» является высшим классом гонок на автомобилях. Подобные гонки проводятся с 1950 года. Они проходят в Монако на городской трассе Монте-Карло, а победа в них считается одной из самых престижных. В 2020 году соревнования собирались провести с 21 по 24 мая. Однако 19 марта Автомобильный клуб Монако сообщил, что из-за карантина событие отменено.

Фото: Ридус

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