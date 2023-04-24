110 лет назад погиб талантливый одесский авиатор Абрамович

24 апреля 1913 года погиб один из пионеров авиации одессит Всеволод Абрамович — новатор и изобретатель. Он усовершенствовал биплан и установил на нем несколько рекордов, в частности, совершил перелет с пассажиром на расстояние 1500 километров.

Родился Всеволод Абрамович в Одессе в 1890 году в семье литераторов — он был сыном еврейского поэта Михаила Абрамовича и внуком классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима. После гимназии окончил Шарлоттенбергский политехнический институт в Германии, авиационную школу «Общества аппаратов Райт» и остался при ней инструктором.

В 1911 году авиатор изобрел прибор для определения воздушной скорости. В этом же году Абрамович был признан одним из лучших инструкторов Германии, а многие его ученики стали известными летчиками.

Но к тому времени самолеты «Райт» устарели и летать на них было опасно. У Абрамовича в полете они не раз выходили из строя, а однажды аппарат чуть не развалился в воздухе. Абрамович стал модернизировать самолеты этой марки, и в результате его работы биплан «Райт-Абрамович» стал принципиально новым самолетом.

В 1912 году во время авиационных соревнований в Берлине Абрамович установил на новых самолетах несколько авиационных рекордов. Одним из них был рекорд высоты с пассажиром — 2100 метров. Кроме того, Абрамович поставил мировой рекорд продолжительности полета с четырьмя пассажирами, который продолжался 45 минут 57 секунд, что на 27 минут превышало предыдущий рекорд немецкого авиатора Райтцеля. В Германии даже был установлен приз имени Абрамовича в 1000 марок — тому, кто совершит полет при сильном ветре.

24 апреля 1913 года Всеволод Абрамович погиб при приземлении по вине своей ученицы княгини Шаховской, которая выполняла самостоятельный полет с инструктором. Абрамовичу было всего 22 года.

Источники: odesskiy.com, Википедия

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