75-летний футболист из Любашевки: «если не работать над собой — буду работать на лекарства»

Анатолий Подгорный, который в следующем году будет отмечать 75-летний юбилей, с раннего детства дружит с физкультурой и спортом. Ко Дню физкультурника «Одесская жизнь» рассказывает об этом невероятном человеке.
Более 60 лет моложавый дедушка играет в футбол и занимается физическими упражнениями. Ежедневно он тренируется на Любашевском стадионе, чтобы держать себя в форме, да еще и соревнуется с молодежью на футбольном поле. Регулярно выступает на любительских турнирах с ветеранским клубом. Часто защищает ворота как голкипер.
В детстве был в школьной команде самым молодым игроком, а сейчас является самым старшим спортсменом Любашевщины, а возможно, и севера Одесской области.
Сотни футбольных сезонов отыграл за свою спортивную жизнь ветеран спорта. На соревнованиях всегда забивал мячи в ворота соперников, играя полузащитником или нападающим.
После службы в морфлоте остался работать на севере. Трудился моряком на разных предприятиях, но не порывал дружбы с футболом, к которому добавился хоккей с мячом. На своей странице в Фейсбуке ветеран-спортсмен регулярно выставляет исторические фото с разных матчей и спортивные трофеи: кубки, медали, грамоты.
При независимости Украины Анатолий Подгорный вместе с женой перебрался в родную Любашевку. И снова активно включился в спортивную жизнь поселка, который до недавнего времени славился своими футбольными командами. Правда, сейчас остался ветеранский и активно развивается детский футбол.
— Чтобы держать себя в хорошей спортивной форме, я придерживаюсь режима и постоянно делаю зарядку. Если не работать над собой, придется работать на врачей и медикаменты. Иногда с друзьями тренируемся на мини-стадионе Любашевского лицея №2.
В свободное от хозяйственных дел и ухода за женой, которая болеет, время тренируюсь на любой площадке или стадионе. Также не расстаюсь с велосипедом, — рассказывает Анатолий Подгорный.