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75-річний футболіст з Любашівки: «якщо не працювати над собою — буду працювати на ліки»

75-річний футболіст з Любашівки: «якщо не працювати над собою — буду працювати на ліки»

Анатолій Підгорний, який наступного року відзначатиме 75-річний ювілей, з раннього дитинства дружить з фізкультурою і спортом. До Дня фізкультурника «Одеське життя» розповідає про цю неймовірну людину.

Понад 60 літ моложавий дідусь грає у футбол та займається фізичними вправами. Щодня він тренується на любашівському стадіоні, щоб тримати себе у формі, та ще й змагається з молоддю на футбольному полі. Регулярно виступає на любительських турнірах з ветеранським клубом. Часто захищає ворота як голкіпер.

У дитинстві був у шкільній команді наймолодшим гравцем, а нині є найстаршим спортсменом Любашівщини, а можливо, й півночі Одещини.

Сотні футбольних сезонів відіграв за своє спортивне життя ветеран спорту. На змаганнях завжди забивав м’ячі у ворота суперників, граючи півзахисником або нападником.

Анатолій Підгорний

Анатолій Підгорний

Після служби у морфлоті залишився працювати на півночі. Трудився моряком на різних підприємствах, але не поривав дружби з футболом, до якого додався хокей з м’ячем. На своїй сторінці у Фейсбуку ветеран-спортсмен регулярно виставляє історичні фото з різних матчів та спортивні трофеї: кубки, медалі, грамоти.

За незалежності України Анатолій Підгорний разом з дружиною перебрався у рідну Любашівку. І знову активно долучився до спортивного життя селища, яке донедавна славилося своїми футбольними командами. Щоправда, зараз залишився ветеранський та активно розвивається дитячий футбол.

—  Щоб тримати себе у гарній спортивній формі, я дотримуюся режиму й постійно роблю зарядку. Якщо не працювати над собою, доведеться працювати на лікарів та медикаменти. Інколи  з друзями тренуємось на міні-стадіоні Любашівського ліцею №2.

У вільний від господарських справ та догляду за дружиною, яка хворіє, час тренуюся на будь-якому майданчику чи стадіоні. Також не розлучаюся з велосипедом, — розповідає Анатолій Підгорний.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
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