Новости Одессы и Одесской области

Где культурно отдохнут в Одессе: 5 событий выходных 11-12 ноября

Где культурно отдохнут в Одессе: 5 событий выходных 11-12 ноября

Среди всех событий, которые пройдут в Одессе, в эти выходные мы обратили внимание на театральные постановки. Одесские театры – это прекрасные актеры, увлекательные представления и море впечатлений. А еще на этой неделе в Одессе гостит киевский театр, любимец многих одесситов – театр «Квадрат». Пусть легкие комедии, яркие балеты и шикарные детские представления раскрасят ваши выходные.

1. 11 ноября, 12:00 – Цветок папоротника. Украинский театр Детали

Премьера комедийного этно-мюзикла в 2 действиях для всей семьи!

Кинотеатральная лаборатория «Иллюзион» — одно из немногих мест, не прекративших свою работу после 24 февраля прошлого года. В постановке играют актеры от 14 до 22 лет. Среди них есть и дети-переселенцы из Херсона, Мелитополя, Краматорска и Горловки. Положительная, остроумная история о любви и дружбе с обязательным хэппи – эндом!

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2. 11 ноября 17:00 — Секс. Временно доступно. Театр Черный квадрат
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Весь вечер, не сходя ни на секунду, на сцене лучший актер театра Алексей Курилко и прекрасная Ольга Гриценко.

Сюжет прост: Муж и жена. До, после и вместо секса. Степень откровенности этого спектакля так высока, что людям с проблемами в свободе личной интимной жизни смотреть эмоционально опасно.

Высказывание для взрослых не по паспорту, а по состоянию души. Из всех работ театра в ней самая большая концентрация юмора.


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3. 12 ноября 11:00 — Экскурсия с дегустацией Кулинарная Одесса Больше

Аппетитная и сочная экскурсия, на которой вы узнаете: что ели и пили в старой Одессе, самые интересные рестораны и кухмистерские столы, веселые заметки из дореволюционной прессы В завершение Вас ждет вкусный обед ( кухня)!


4. 12 ноября 12:00 — Дюймовочка. Оперный театр Купить билеты

Премьера 2023! Сказочный балет в двух действиях для всей семьи. Создатели нового спектакля, специально по заказу театра, создали музыку, либретто, хореографию, эксклюзивные декорации и костюмы, а знаменитый балет и оркестр Одесской оперы наполнили спектакль неповторимым сказочным обаянием, незабываемой музыкой, юмором и блестящей хореографией.

Несомненно, яркие впечатления от настоящей сказки, ощущение праздника надолго останутся и у детей, и у взрослых!

5. 12 ноября 16:00 — Обречены танцевать. Украинский театр Билеты 

Феерическая атмосфера крупнейшего в мире танцевального марафона с ярким светом, зажигательной музыкой, сногсшибательной хореографией, соответствующими эпохе костюмами и красивыми людьми!

Ведь если в жизни нет света и ты на бешеной скорости мчишься в пропасть, то самый большой в мире танцевальный марафон создан подарить тебе праздник в удручающей атмосфере, с бешеным денежным призом кажется настоящим спасением! Ведь бегство от серого обыденности в безумное веселье – это привычная таблетка, к которой прибегает человечество.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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