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Где культурно отдохнуть в Одессе: 5 подій вихідних 11-12 листопада 

Где культурно отдохнуть в Одессе: 5 подій вихідних 11-12 листопада 

Серед всіх подій, які відбудуться в Одесі цими вихідними ми звернули увагу на театральні постановки. Одеські театри – це прекрасні акторі, захоплюючі вистави та море вражень. А ще цього тижня в Одесі гостює київський театр, улюбленець багатьох одеситів – театр “Квадрат’”. Нехай легкі комедії, яскраві балети та шикарні дитячі вистави розфарбують ваші вихідні.

1. 11 листопада, 12:00  – Квітка папороті. Український театр Деталі

Прем’єра комедійного етно-мюзикла на 2 дії для всієї сім’ї!

Кінотеатральна лабораторія «Ілюзіон» — одне з небагатьох місць, які не припинили свою роботу після 24 лютого минулого року. В постановці грають актори віком від 14 до 22 років. Серед них є й діти-переселенці з Херсону, Мелітополю, Краматорську та Горлівки. Позитивна, дотепна історія про любов і  дружбу з обов’язковим хеппі – ендом! 


2. 11 листопада 17:00 —  Секс. Тимчасово доступний. Театр Чорний квадрат
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Весь вечір, не сходячи ні на секунду, на сцені найкращий актор театру Олексій Курилко і прекрасна Ольга Гриценко.

Сюжет простий: Чоловік і дружина. До, після та замість сексу. Ступінь відвертості цієї вистави така висока, що людям з проблемами у свободі особистого інтимного життя дивитися емоційно небезпечно.

Вистава для дорослих не по паспорту, а за станом душі. З усіх робіт театру в ній найбільша концентрація гумору.


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3. 12 листопада 11:00 — Екскурсія з дегустацією Кулінарна Одеса Більше 

Апетитна та соковиту екскурсію, на якій ви дізнаєтеся: що їли та пили у старій Одесі, найцікавіші ресторації та кухмістерські столи,  веселі нотатки з дореволюційної преси На завершення Вас чекає смачний обід (одеська кухня)!


4. 12 листопада 12:00  — Дюймовонька. Оперний театр  Купити квитки

Прем’єра 2023 року! Казковий балет у двох діях для всієї сім’ї. Творці нової вистави, спеціально на замовлення театру, створили музику, лібрето, хореографію, ексклюзивні декорації і костюми, а славетний балет та оркестр Одеської опери сповнили виставу неповторною казковою чарівністю, незабутньою музикою, гумором і блискучою хореографією.

Поза сумнівом, яскраві враження від справжньої казки, відчуття свята надовго залишаться і у дітей, і у дорослих!

5. 12 листопада 16:00 —  Приречені танцювати. Український театр Квитки 

Феєрична атмосфера найбільшого у світі танцювального марафону з яскравим світлом, запальною музикою, карколомною хореографією, відповідними епосі костюмами й красивими людьми!

Бо коли в житті немає світла й ти на шаленій швидкості мчиш у прірву, то найбільший у світі танцювальний марафон створений подарувати тобі свято в гнітючій атмосфері, з шаленим грошовим призом здається справжнім порятунком!  Адже втеча від сірої буденності в шалені веселощі – то звична пігулка, до якої вдається людство.

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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