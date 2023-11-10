Фестиваль, концерты, творческие встречи: что посетить в Одессе 10 — 13 ноября

Внимание, внимание! Наш обзор расширяется и на этот раз вы найдете события, которые произойдут не только в выходные, но и в понедельник! Это связано с рядом событий, а именно фестивалями хорового мастерства и народно-инструментальным фестивалем. Итак, если время вам позволит обязательно посетите замечательные концерты. Также рекомендуем прогуляться в воскресенье в Горьком парке, где состоится закрытие сезона благотворительных событий и 75-й день поддержки переселенцев с концертами, выставками и активностями для детей. Ну а если вы любите современную литературу – посетите театр Василько в пятницу вечером. Там вас будет ждать интересный собеседник – Юрий Андрухович. Желаем всем нашим читателям хороших и уютных выходных!