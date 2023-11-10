Фестиваль, концерты, творческие встречи: что посетить в Одессе 10 — 13 ноября

Внимание, внимание! Наш обзор расширяется и на этот раз вы найдете события, которые произойдут не только в выходные, но и в понедельник! Это связано с рядом событий, а именно фестивалями хорового мастерства и народно-инструментальным фестивалем. Итак, если время вам позволит обязательно посетите замечательные концерты. Также рекомендуем прогуляться в воскресенье в Горьком парке, где состоится закрытие сезона благотворительных событий и 75-й день поддержки переселенцев с концертами, выставками и активностями для детей. Ну а если вы любите современную литературу – посетите театр Василько в пятницу вечером. Там вас будет ждать интересный собеседник – Юрий Андрухович. Желаем всем нашим читателям хороших и уютных выходных!
Что: Изготовление козы-дерезы
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 10 ноября, 16:00
Что: Концерт посвящен Всеукраинскому дню работников культуры и народного искусства
Где: Футуристов, 11, Художественная школа им. Гилельса
Когда: 10 ноября, 16:30
Что: Юрий Андрухович «Московиада»
Где: Пастера 15, Театр Василька
Когда: 10 ноября, 18:30
Что: American movie night.
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 10 ноября, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/Z3Y1g6aQsyUyXfdr6
Что: Когда срастается незримое. Творческая встреча с Еленой Кисловской
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 11 ноября, 12:00
Что: Презентация поэтического сборника «Скрижали нации»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 11 ноября, 12:00
Что: Хоровые витражи
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой
Когда: 11 ноября, 12:00
Что: День поддержки переселенцев
Где: парк Горького
Когда: 12 ноября, 13:00
Что: Поют молодежные хоры и ансамбли.
Где: Екатерининская, 33, Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии
Когда: 12 ноября, 14:00
Что: Фестиваль народно-инструментального искусства «Южная Пальмира»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой
Когда: 12-14 ноября
Что: Конкурс – гала фестиваля хорового искусства
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой
Когда: 13 ноября, 12:00
Что: Лекция «Батурин: кровавое преступление восточного соседа»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 13 ноября, 15:00