Музикант, батько і громадський діяч: Олег Скрипка відзначає своє 60-річчя

Діяльність Олега Скрипки під час війни в Україні

Скрипка бере участь у благодійних концертах, збираючи кошти для потреб українських збройних сил і постраждалих від військових дій. Його виступи як усередині країни, так і за її межами привертають увагу до трагедії, що розгорнулася в Україні, і сприяють мобілізації міжнародної підтримки.

Крім того, Олег Скрипка активно співпрацює з різними волонтерськими організаціями, допомагаючи збирати й доставляти гуманітарну допомогу до зон бойових дій та окупованих територій. Він також опікується культурною та моральною підтримкою, організовуючи музичні заходи та концерти для українських військових і громадян, щоб підняти бойовий дух і підтримати людей у важкий час.

Також, Скрипка активно використовує свої медійні платформи для інформування світової громадськості про події в Україні, закликаючи до підтримки та солідарності з українським народом. Його зусилля спрямовані на зміцнення національного духу та опору, а також на сприяння відновленню країни після закінчення військових дій.

За словами самого Олега Скрипки, «старіти» йому не нудно, адже рокери — це «не попса якась там», і з віком вони стають тільки кращими, як хороший віскі. Співак сповнений сил, життєвого досвіду і мудрості. Коли розвалився Радянський Союз і значна частина українських громадян почала займатися човниковим бізнесом, намагаючись звести кінці з кінцями, «Воплі Відоплясова» підкорювали Європу.

Як з’явився гурт «Воплі Відоплясова»

У 2024 році легендарний колектив «ВВ» відзначає 38-річчя. Гурт заснований у 1986-му році й існує досі. 1987 року «ВВ» дебютували на фестивалі Київського рок-клубу, де отримали приз «Гурт року», а «Піснею року» став «Плач Ярославни». Колектив працює в жанрах — рок, панк-рок, фолк-рок і психоделічний рок. За майже 38 років свого існування «ВВ» випустили понад 20 альбомів.

Назву гурту «Воплі Відоплясова» нам підказав Достоєвський, він був першим панком на радянському просторі. Усі вважають Федора Михайловича психологом і філософом, а він просто знущався з людей. Запропонував назву Саша Піпа, він сказав, що ми, як Відоплясов Достоєвського.

Радянський Союз розвалився, а у «ВВ» у Франції — «пішла спека». Ми каталися по всій Європі. На той час я був до біса багатою людиною: отримував за концерт тисячу доларів, коли знімав квартирку на Відрадному за п’ять. У Києві я міг собі дозволити все.

Про гордість Скрипки

Я пишаюся тим, що я сам себе створив як творчу особистість. З людини радянської, такого «гвинтика-шпунтика» великої системи, я перетворився на людину творчу. Я сам задумую свій креатив і сам його реалізую. І весь цей шлях від «А» до «Я» мені зрозумілий. Плюс уже є свій продакшн-колектив. Я його сам зібрав, сам створив. З людини, яка розчаровувалася і боролася з агресивним некультурним середовищем, я перетворився на людину, яка навколо себе акумулює дедалі більше і більше творчих людей. Я став тим, хто допомагає і йде далі.

Про дітей Олега Скрипки

Я виховую синів — 18-річного Романа та 16-річного Устима, — дотримуючись найкращих козацьких традицій. Вони займаються бойовим гопаком, верховою їздою, фехтуванням, стрільбою з лука, грають на фортепіано. Тому що для нас образ справжнього українця — це образ козака. По суті, це воїн-лицар. Він дотримується кодексу честі, має гарні манери, вміє триматися в сідлі, поводитися зі зброєю і музикувати.

Діти не відрізняють традиції від не традицій, вони мислять категоріями «цікаво» і «нецікаво». Мої сини їздять верхи в шароварах, бо це зручно, а в джинсах ні — вони труть і тиснуть. По дому добре ходити у вільній вишиванці, бо це теж зручно. Але водночас і я, і вони чудово почуваємося у футболках із машинами, мотоциклами, драконами та написами «Рок-н-рол».

Вихованням доньок — п’ятирічної Олесі та трирічної Зоріани — опікується дружина Наталка.

Про мову

Треба було раніше стати культурними людьми, які знають свою власну мову. І не прикривати власну лінь і безграмотність — святенницькою толерантністю до мов. По собі знаю, мова вчиться два місяці (саме стільки часу знадобилося Скрипці, щоб вивчити французьку мову — Ред.). Не знаючи французької мови, ви б у Франції навіть батон не купили, не те що роботу знайти. Навіть вулицю б не прибирали. Тому Франція — це сильна держава, а Україна розвалюється.

Олег Скрипка про наболіле