Пурим: одесские евреи приглашают на свой любимый праздник

Пурим — один из самых любимых праздников еврейской молодежи. В этот день община собирается в синагоге на молитву и праздничный пир, а школьники наряжаются в костюмы и разыгрывают события, произошедшие две с половиной тысячи лет назад в Персидской империи.

Как в Одессе празднуют Пурим

В 2023 году Пурим выпал на 6 марта. Одесситы приглашаются 6 марта к 18:00 в синагогу «Хабад» на Осипова, 21. Там будут читать Свиток Эстер, где рассказана история праздника (как и недавно отмечавшаяся Ханука, история Пурима удивительно напоминает некоторые реалии нынешних дней).

С 17:30 там будут детские праздничные программы, потом молитва и чтение Свитка эстер.

Для журналистов не нужна аккредитация и разрешена съемка.

Что отмечают в этот день

По преданию, угроза нависла над иудеями после того, как еврейский мудрец Мордехай не преклонил колени перед приближенным к царю вельможей Аманом. В результате последний задумал жестоко отомстить всему еврейскому народу и подговорил правителя Ксеркса издать указ, в котором жителям Персии позволялось убивать евреев и отбирать у них имущество. День страшной казни целого народа был выбран и царь издал указ.

Чтобы спасти свой народ, Мордехай обратился к своей племяннице и супруге правителя Эстер. В итоге она открыла свое происхождение Ксерксу и смогла убедить его в невиновности евреев, однако отозвать свой приказ царь уже не мог. Тогда он издал новый приказ — иудеям, на которых совершалось покушение, разрешалось защищаться. Более того, если в бою еврей побеждал противника, то он завладевал всем его имуществом. Аман за свои интриги был повешен на том самом дереве, на котором он собирался казнить Мордехая.

На следующий день началось большое торжество, которое постановили устраивать ежегодно в память об этом событии. Кстати, дата празднования Пурима «плавающая» из-за того, что лунный год, который лежит в основе еврейского календаря, короче солнечного. Но практически всегда Пурим выпадает на март или конец февраля. Кстати, в Иерусалиме, как и в некоторых других городах, праздник устраивают на день позже.

Как отмечают Пурим

Празднование всех еврейских праздников происходит согласно заповедям, установленным Торой или еврейскими мудрецами. Так, например, только в Пурим в синагоге читается Свиток Эстер (в нем идет речь об истории праздника), входящий в письменную Тору. Конечно, его можно прочесть и в любое другое время, но тогда выполнением заповеди это уже не считается. Также в этот день обязателен обмен угощениями, которые можно поставить на праздничный стол. Это еще одна заповедь, касающаяся Пурима, как и сам пир — бессменный атрибут еврейских праздников.

По словам представителя одесской Иудейской Религиозной общины рава Боруха Марлатко, если в Израиле Пурим является больше семейным торжеством, когда под одной крышей встречается вся многочисленная родня, то в диаспорах евреев объединяет синагога. В частности, для одесских евреев празднование со всеми членами общины под сводами синагоги — еще одна возможность почувствовать национальное единство в отрыве от своей исторической родины.

Особенно этот весенний праздник ждут дети. Они, как и некоторые взрослые, надевают костюмы и устраивают театрализованные представления. Традиция переодевания в этот день имеет свое объяснение. Как чудо, сотворенное Богом (именно по Его воле о заговоре Амана смогла узнать Эстер), не было открыто всем, так и человек, надевающий маску, остается скрытым от окружающих. Кроме того, шумный карнавал является еще и символом быстрой смены событий: в один миг над евреями нависает смертельная угроза, а в другой они уже спасены.

Пур — означает жребий. Согласно преданию, злодей Аман бросал жребий, чтобы выбрать удачный день для своей интриги, направленной на истребление евреев. Но удачным этот день оказался как раз для иудейского народа, а для Амана обернулся смертью. Поэтому праздник в память о невероятном спасении евреев получил название Пурим.

Первое празднование Пурима вне синагоги

В 1991 году в газете «Моряк» Черноморского морского пароходства был опубликован репортаж одесского журналиста Сергея Осташко, побывавшего на первом официально разрешенном праздновании Пурима вне синагоги. Члены одесской еврейской общины отметили свой национальный праздник во Дворце культуры моряков. По словам свидетелей торжества, пускали в зал только по приглашениям, но заполнен он был до отказа.

Судя по всему, своему счастью не могли поверить многие. Руководитель культурного центра Всемирного еврейского агентства «Сахнут» в Одессе Исай Авербух тогда заявил: «Еще совсем недавно все, что здесь происходит, могло показаться шуткой, а сегодня мы открыто отмечаем наш национальный праздник».

Отметим, что на тот момент в Одессу даже не был назначен раввин (он появился спустя несколько лет после обретения Украиной независимости). Однако сплоченная еврейская община в городе была.