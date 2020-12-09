В квитанциях за октябрь все потребители газа увидели объем потребления за прошлый газовый год. Многим интересно, когда будет перерасчет платы за доставку газа. Подробнее об этом рассказали в компании «Одессагаз-Поставка».

Что такое тариф на распределение газа?

Облгазы предоставляют услугу распределения (доставки) газа по сетям. Большая часть средств платы за эту услугу идет на производственную деятельность и оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газовых сетей. Также на эти средства ведутся все работы по учету газа и все клиентские сервисы. Кроме того, операторы ГРС инвестируют в модернизацию газовых сетей и установку счетчиков газа для бытовых потребителей.

Почему я плачу за прошлый год? Я уже заплатил!

В 2020 году НКРЭКУ изменила порядок оплаты услуг по распределению (доставке) газа. В Типовом договоре на распределение природного газа теперь сказано: «Годовая заказанная мощность потребителя на расчетный календарный год определяется из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарном году». То есть для всех бытовых потребителей автоматически заказывается годовая мощность по доставке газа на уровне их реальных нужд.

Плата за доставку газа у каждого потребителя зависит от объема потребления в предыдущем году. А оплата доставки происходит равными частями в течение года. Если за пре­дыдущие 12 месяцев вы потребили 120 куб. м газа — в этом году ежемесячно оплатите только доставку 10 кубов.

Почему я не могу платить за текущий объем потребления?

В новом рынке каждый клиент платит не за объем потребления, а за доступ к мощности, так как газораспределительные компании — операторы ГРС обеспечивают заказанную мощность в системе независимо от того, сколько газа потребляется. Даже если газ не потребляется, операторы ГРС держат его в системе под нужным давлением, чтобы он был доступен в любой момент. Именно на эти работы идет плата за распределение (доставку) газа — ее размер определен в тарифе каждого оператора ГРС.

Что такое минимальная плата за доставку газа?

В марте этого года для клиентов с нулевым потреблением газа ввели минимальную плату за доставку газа, рассчитанную НКРЭКУ по нормам потребления газа.

С 2021-го аналогичный платеж введен и для тех, кто использует газ минимально. Если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году 15 куб. м газа — его заказанную мощность регулятор установит на уровне 39 куб. м/год. В течение года он оплатит доставку 39 куб. м газа.

Для клиентов с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составит 126 куб. м газа. Если домохозяйство потребило менее 100 куб. м газа в газовый год — оно оплатит доставку 126 куб. м в течение года.

Почему плату пересчитают лишь с 1 января, хотя газовый год завершился 1 октября?

НКРЭКУ формирует тарифы естественным монополиям на календарный год традиционно с 1 января. При этом комиссия учитывает рост минимальной зарплаты, инфляцию, цену технологического газа и его рыночную стоимость.

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