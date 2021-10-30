31 октября – День Черного моря: чем болеет наше море?

31 октября в мире отмечается Международный день Чёрного моря. «Одесская жизнь» разбиралась, как сейчас живется его обитателям.

Как ни обидно, любимое наше Черное море зачастую называют самым грязным в мире. И, чтобы человечество не угробило его окончательно, четверть века назад шесть причерноморских стран подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Сейчас дата подписания этого документа отмечается как Международный день Чёрного моря. Как живется обитателям «самого синего в мире» и какие изменения его ожидают, выясняла «Одесская жизнь».

Рыба со ртутью и диоксины в Черном море

К сожалению, утверждают эксперты, за последние годы темпы загрязнения Черного моря значительно выросли. Появились даже придонные территории, где практически не зарегистрирован ни один живой организм.

Стоки рек с территорий порядка 20 стран индустриальной Европы несут сюда загрязнения и тот самый сероводород, из-за которого к жизни пригоден достаточно тонкий слой черноморских вод.

Чтобы в недалеком будущем не превратилось «самое синее в мире» в ядовитую сточную лужу, украинские и европейские эксперты по решению экологических проблем совместно проводят мониторинги-исследования Черного моря в рамках «долгоиграющего» международного проекта EMBLAS. На 90% профинансирована программа Евросоюзом. В Украине, из-за отсутствия средств, мониторинг Черного моря не проводился более 30 лет.

По словам руководителя проекта Ярослава Слободника, он был просто шокирован, когда в открытом море, за сотни километров от любого побережья, во взятых пробах были обнаружены токсичные ибупрофен, диклофенак и даже диоксины.

— В пробах рыбы находили ртуть, в теле мертвого дельфина, выкинутого на пляж, — химикаты, придающие противопожарную устойчивость мебели и текстилю, — рассказал ученый. — В целом было обнаружено около 40 тысяч различных загрязнителей.

А выход из этой достаточно страшной ситуации ученые видят в создании современных очистных сооружений на наиболее опасных источниках загрязнения.

Ранее мы рассказывали о Черном море в цифрах и фактах.

«Крылья ангела» в дозоре

Мониторинг — работа сложная и скрупулезная, включающая в себя множество проб воды и морского ила, проведение анализов и лабораторных исследований, наблюдение за организмами, по численности и состоянию которых можно судить о «самочувствии» моря.

По словам старшего научного сотрудника Института морской биологии Михаила Сона, называют такие виды «морскими дозорными». Ведь они оперативно реагируют на процессы, происходящие в море и на побережье. Например, обилие отдыхающих, вытаптывающих песок, лишает обитающие там виды кислорода, и они исчезают. Может исчезнуть вид и когда вода загрязнена — нефтью, канализационными стоками, тяжелыми металлами.

К дозорным, например, относится моллюск-сверлильщик «крылья ангела» — его появление свидетельствует о чистоте воды. И сейчас в прибрежной части Черного моря удается найти поселения этого вида.

Пример дозорных среди водорослей — филлофора и цистозейра. Они живут преимущественно на россыпях камней, на подводных скалах. Эти водоросли — индикаторы чистоты воды и сохранения ландшафтов. Когда-то они были распространены в районе северо-западного Причерноморья. Сегодня же малое филлофорное поле стало охраняемой территорией — морским заказником. А если такие доминантные виды исчезают — меняется и море вокруг.

Черное море с морскими черепахами и… «мертвыми пятнами»

Изменить Черное море может и глобальное потепление климата. С каждым годом оно получает все меньше воды для компенсации испарения. И потому становится все солонее. А потепление климата делает черноморские воды более привлекательными и доступными для заселения обитателями Средиземного моря. Каждый год здесь появляется все больше средиземноморских видов. Постепенно осваивают Черное море рыба-фонареглаз, барракуда, морские черепахи.

Вместе с тем нагревание воды в мелководных прибрежных районах может привести к снижению растворимости кислорода в воде. Его содержание в «мертвых пятнах» слишком низко для дыхания рыб, крабов, моллюсков. И это грозит массовой гибелью задохнувшихся животных.

К тому же изменение климата считается одной из главных причин постепенного подъема уровня сероводородного слоя — бескислородных глубинных вод — к поверхности. Сейчас изучение этого вопроса — в ряду актуальнейших задач исследования Черного моря.

Пластик вместо пищи

Еще одна глобальная проблема Черного моря — засилье мусора. Сегодня, утверждают одесские гидробиологи, ни одно погружение в прибрежные воды не обходится без «улова» пластика. В общем количестве мусора он составляет 85%.

Морские обитатели нередко воспринимают пластик как еду — заглатывают его, забивая пищеварительную систему. Особенно на Черном море от этого страдают чайки. Погибают дельфины с обрывками пластиковых пакетов на плавниках и хамса, запутавшаяся в одноразовых перчатках.

Вдобавок часто пластик адсорбирует органические загрязняющие вещества, которые, попадая в организмы морских обитателей, их отравляют. Полиэтиленовые бутылки и пакеты, плавая на поверхности воды, под воздействием ультрафиолетового излучения и температуры постепенно распадаются на более мелкие фрагменты. И в рамках проекта EMBLAS на черноморском дне ученые зафиксировали значительные отложения микропластика, размер которого сопоставим с размерами одноклеточных водорослей.

Есть ли жизнь в Черном море на полиэтилене?

Хотя в первую очередь засилье пластика является серьезной проблемой для Черного моря, сегодня гидробиологи рассматривают его и в качестве нового места обитания морских организмов. Ведь все, что оказывается в море, рано или поздно используется его жителями в качестве жилища. На поверхности, прежде всего, развивается тонкая пленка, состоящая из бактерий и микроводорослей. Она превращает безжизненный пластик в отличный «населенный пункт» для мелких животных, предоставляя им пищу. Затем на подготовленную поверхность постепенно оседают водоросли, личинки моллюсков, появляются мелкие ракообразные.

В общем, природа отчаянно пытается самостоятельно обезопасить выброшенные человеком отходы. А в Институте морской биологии специалисты даже начали изучать фауну и флору, заселяющие пластиковый мусор на морском дне. Ведь вполне реально, к сожалению, что со временем он сможет образовать настоящие густонаселенные острова и атоллы.

Единственный выход — изучить «историю болезни» Черного моря и приступить к его эффективному лечению.

Ранее мы рассказывали о том, как Черное море меняло ход истории.