3 декабря – День рождения СМСки: чем примечательна эта дата?

Ровно 30 лет назад в этот день, 3 декабря 1992 года, состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Новая технология быстро получила глобальное распространение, поэтому данное событие по праву считается знаковым в истории развития коммуникации.

Идея создания подобного сервиса возникла еще в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группы европейских инженеров (которые представляли разные компании из разных государств Европы) разрабатывали методы внедрения службы коротких сообщений в новый сотовый формат.

Оттуда же появилась и аббревиатура, которая теперь на слуху у большинства жителей планеты: SMS (от англ. Short Message Service), что в переводе на русский язык и означает буквально «Служба коротких сообщений».

Обратившись к этой идее в 1984 году, инженеры сумели добиться успеха в ее реализации уже буквально через год после того, как стандарт GSM появился на европейском рынке.

Впервые система рассылки коротких сообщений была опробована 3 декабря 1992 года в Великобритании для передачи текста с персонального компьютера на мобильный телефон в сети GSM компании Vodafone. Содержание первого SMS-сообщения являлось классическим поздравлением с Рождеством, состоявшим их двух слов: «Merry Christmas!»

Спустя 10 лет возможность отправки и приема коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона практически полностью вытеснила с рынка пейджеры. Этому способствовало и постепенное снижение стоимости услуги СМС.

Сегодня СМС играет большую роль в повседневной жизни. Пользователи ценят данное сообщение за его краткость, возможность передать информацию даже в том случае, если адресат находится вне зоны доступа сети или не может ответить на звонок. Однако СМС очень активно используется и в других целях, причем как в бизнесе, так и в быту.

Технология открывает для пользователя такие возможности, как услуга «мобильный банк», получение кода для проведения банковских операций, получение оповещений ГСЧС, а также оповещений рекламно-информационного характера. При помощи СМС проходит регистрация на многих интернет-ресурсах, а также она предоставляет возможность восстановления доступа в личные кабинеты через восстановление пароля.

К характерным особенностям СМС можно отнести его размер, то есть объем передаваемой информации, ограниченный количеством содержащихся в сообщении знаков. В связи с этим в мобильной связи получила распространение целая культура общения краткими фразами. В телефонах имеются даже шаблоны вариантов сообщений для стандартных ситуаций, а среди пользователей сформировался определенный язык СМС, где часто встречаются сокращения и условные знаки, заменяющие собой не только слова, но даже настроение или эмоции.

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Есть в СМС и определенные негативные или слабые стороны. Прежде всего, сюда относят получившее распространение явление мошенничества, когда при помощи СМС у пользователей вымогают или выманивают деньги, а также важную информацию конфиденциального содержания (пароли, кодовые слова и т.д.). Ну и, бесспорно, СМС-рассылка, часто вызывающая у пользователей раздражение, может быть отнесена к числу так называемых «побочных эффектов».

Источник: eadaily.com