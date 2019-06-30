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Новости Одессы и Одесской области

Книгомания. Выбираем три книги о счастье

Сегодня мы решили поговорить на тему, о которой иногда думает каждый из нас. Поговорим о счастье. Что это такое, как стать счастливым? Разобраться во всех этих сложных вопросах нам помогут книги и Дарья Гармидер, продавец магазина “Книгарня кав’ярня”.

Мік Вікінг «Маленька книга люке» (Мик Викинг «Маленькая книга люке»)

Что такое «люке»? Это датское слово, которое переводится как счастье. Мик Викинг, исследователь и директор Института счастья из города Копенгаген, написал об этом целую книжку. Кстати, предыдущая его книга была о «хьюгге» – у датчан это своеобразное сочетание уюта, комфорта и благополучия. В следующей своей книге он решил изучить счастье. Из чего оно состоит? Прочтя эту книгу, вы поймете, что счастье – это что-то будничное, что-то очень простое. То, что мы сами себе создаем каждый день нашими поступками. Это очень “летняя” книга, ведь когда, как не летом, наслаждаться жизнью, хорошей погодой, красивыми цветами, улыбками окружающих людей – в общем, счастьем.

Бенджамін Гарді «Не примушуй себе» (Бенджамин Гарди «Не заставляй себя»)

Эта книга для тех и о тех, кто считает, что счастье – это успех, но у них для него не хватает силы воли. И это так ужасно. Человек еще больше себя начинает винить, говорить себе: “у меня не хватает силы воли, я не могу взять себя в руки”… А на самом деле, нужно ли это? И вообще, что такое “сила воли” и зависит ли от нее все? Автор книги говорит нам: “не заставляйте себя – есть альтернатива силе воли”. И дает ответы, какая именно – меняйте свое окружение, упрощайте свою жизнь, перестаньте тратить деньги на всякие глупости и потом контролировать свои расходы, не насилуйте себя, иногда лень – это двигатель прогресса. И даже художник, который оформлял книгу, нарисовал только часть обложки. Дальше он написал “У нас не хватило силы воли дорисовать обложку. Сделайте это сами”.

Лоран Гундель «День, що навчив мене жити» (Лоран Гундель «День, который научил меня жить»)

Эта книга также о простом счастье. Это художественный роман с очень философским подтекстом о мужчине, который однажды вышел к морю и там встретил гадалку, которая сказала, что этот день может быть последним в его жизни. Эти слова очень впечатлили его. Он задумался о том, как он жил все это время, и как прожить свой последний день, как по другому зазвучали те вещи, которых он раньше не замечал. Книга очень удобного формата, ее будет приятно читать и в транспорте, и где-то в кафе, и на пляже, раздумывая над тем, что там написано.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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