Какие эпидемии угрожают сейчас Одессе – видео «Одесской Жизни»

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко уже по установившейся в военное время традиции подвел итоги сегодняшней субботы, 18 июня 2022 года, 115-го дня с начала рашисткого вторжения в нашу страну.
В День донора, 14 июня, в Одессе открылась фотовыставка, посвященная донорству крови. Это проект известного одесского фотографа Бориса Бухмана, который 3 дня подряд фотографировал доноров во время донации крови и после нее.
В последнее время в соцсетях распространяется информация о вероятном возникновении дефицита на такие важные продукты, как соль, сахар, а также на уксус и пищевую соду. Из-за войны наблюдается ажиотажный спрос на эти товары, что в свою очередь приводит к росту цен.
Но грозит ли дефицит на эти продукты Одесской области? На этот вопрос ответил замначальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Радулов.