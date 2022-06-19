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Какие эпидемии угрожают сейчас Одессе – видео «Одесской Жизни»

Какие эпидемии угрожают сейчас Одессе – видео «Одесской Жизни»

Обезьянья оспа, холера, коронавирус, и чума – эпидемиями этих инфекционных болезней пугают сейчас одесситов.

Эксперты рассказали «Одесской Жизни», есть ли реальная опасность заболеть одним из этих опасных заболеваний, или нас просто пугают необоснованными слухами.

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