Какие эпидемии угрожают сейчас Одессе – видео «Одесской Жизни»

Грозит ли Одесской области дефицит соли, сахара, уксуса и соды? (видео) В последнее время в соцсетях распространяется информация о вероятном возникновении дефицита на такие важные продукты, как соль, сахар, а также на уксус и пищевую соду. Из-за войны наблюдается ажиотажный спрос на эти товары, что в свою очередь приводит к росту цен.

Но грозит ли дефицит на эти продукты Одесской области? На этот вопрос ответил замначальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Радулов. ПОДРОБНЕЕ