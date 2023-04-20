Війна в Україні, 421-й день: втрати ворога та ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.