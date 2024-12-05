Жители Одесской области начали декларировать найденное оружие

В Одесской области начали декларировать в полиции найденное огнестрельное оружие и боеприпасы. За неделю полицейские поставили на учет 28 единиц огнестрельного оружия.
Об этом рассказал начальник отдела контроля за оборотом оружия Главного управления Нацполиции в Одесской области Юрий Терещук.
25 ноября вступил в действие закон по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Согласно действующему законодательству, граждане, которые незаконно хранят или нашли огнестрельное оружие, его части и боеприпасы к нему, должны его задекларировать или добровольно сдать в полицию.
Декларированию подлежат разрешенные в обращении охотничье, гладкоствольное оружие, а также боевой пистолет и автомат.
За неделю декларирования в полицию обратился 21 житель области. На учет поставлено 28 единиц огнестрельного оружия и около 500 патронов к нему.
«Такое огнестрельное оружие разрешено использовать исключительно для защиты Украины и украинского народа от российской агрессии. После завершения действия военного положения его необходимо будет сдать или оставить у себя, переделав на охотничье. Правоохранители могут изъять его и во время процедуры декларирования в случае, если будет установлен его владелец или причастность к совершению уголовных преступлений», — пояснил Юрий Терещук.
Процедура декларирования оружия
- необходимо позвонить по номеру 102 и в течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции,
- подать письменное заявление,
- с собой иметь паспорт, идентификационный код, выписку о месте жительства/регистрации, фотографию 3,5х4,5.