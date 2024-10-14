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Багато одеситів проведуть понеділок без світла: адреси відключень

Багато одеситів проведуть понеділок без світла: адреси відключень

У понеділок, 14 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Бадаєва, 4,
  • Володимира Винниченка, 5-31,
  • Шполянська (Нікітіна), 1-11,
  • Праведників світу, 2-14, 21, 23, 52,
  • Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 1,
  • пл. Молоді, 2-21,
  • пров. Краснослобідський, 1-14,
  • Гордієнка, 11-32а,
  • Івана Мазепи, 7, 9,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 5-58б,
  • Матюшенка, 3-22,
  • Сашка Хорошенко, 7-24б,
  • Училищна, 2-6, Трусовська (Далекосхідна), 20-60б,
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 20-52а,
  • Мацієвської, 41-60а,
  • Слобідська, 30-68,
  • Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34-48а,
  • Павла Клепацького (Гаріна), 24,35б,
  • Гріна, 26-41б,
  • Нерубайська, 29-42а,
  • пров. 7-й Наявний, 4а, 5, 5а,
  • Вітрогонова, 32-44,
  • пров. 2-й Польовий, 5,
  • Архітектора Нештурхи (Ширшова), 1-23,
  • Левадна, 11.

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Роботи до 19.00:

  • Жоліо Кюрі,
  • Марсельська,
  • просп. Князя Володимира Великого (просп.  Добровольського),
  • Героїв оборони Одеси, 22-66,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • Жевахова гора, 3, 22, 30,
  • Ринкова, 7,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
  • пров. 1-й, 2-й,  3-й, 4-й, 5-й, 6-й,  8-й, 10-й, 13-й, 7-й, 8-й, Чорноморський,
  • Балтська дорога, 28,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
  • Капітана Кузнєцова, Лесі Українки,
  • Жевахова, 5- 61,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. Бахмутський (Курська),  9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінія на житловому масиві,
  • Орловська, 1-13,
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2 – 6.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Героїв Крут, 35-47,
  • Чикаленко Євгена (Ак. Вільямса), 68а,б, 70, 72-76.

Роботи до 18.00:

  • Абрикосова, 4 – 105а,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • Дубовий Гай, 30-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-49б,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92,
  • пров. Рівності, 1-11,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • Дачна, 4/2-30б,
  • пров. 2-й Дачний,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Сумська, 3,
  • Ялинкова, 2-38а,
  • Львівська, 7а-48т,
  • пров. Львівський, 2,
  • Ахматової, 1-20,
  • Давида  Бурлюка (Гаршина), 8-30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а,
  • пров. Літній, 5

Центральний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • б-р Італійський, 2, 4, 11,
  • Гімназична, 23, 25.

Роботи до 19.00:

  • Пастера, 1, 2, 10-12,
  • Балківська, 1-30а,
  • Скиданівська, 3-11,
  • узвіз Ольгіївський, 6-27,
  • Олексія Маркевича (Князівська), 2-20,
  • Новосельського, 9, 20, 22,
  • Сєченова, 3, 7, 9,
  • Павла Зеленого (Коблевська), 2, 3, 2/4, 6, 8,
  • Квіткова, 1-21, Кордонна,
  • Косяченка Олексія, 9-44,
  • пров. Квітковий, 10,
  • Мечникова, 2-14,
  • Старопортофранківська, 5-13,
  • Новосельського, 1-32,
  • Святослава Ріхтера,
  • Тетяни Тесс,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30,
  • Платанова,
  • Радісна 114,116,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • проїзд Бузковий,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Гранатна, 1-25, пров. Гранатний,
  • пров. Кордонний,
  • пров. Малиновського, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Сільська, 7-44,
  • Туристська,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • пров. Короткий, 2, 3, 4,
  • Текстильників, 1-14а,
  • пров. Мостовий, 1,2,2/корп.1,2б,4,
  • Малішевського (Гастелло),
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • Тіниста, 9/корп.1,
  • Миколи Лисенка,  (Корнюшина), 1 – 27,
  • Академічна,  16-18, Артура Савельева (Черняховського), 12а, 12б, 12в,
  • пров. 2-й, 3-й, 4-й Західний.
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