Багато одеситів проведуть понеділок без світла: адреси відключень

У понеділок, 14 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Бадаєва, 4,
- Володимира Винниченка, 5-31,
- Шполянська (Нікітіна), 1-11,
- Праведників світу, 2-14, 21, 23, 52,
- Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 1,
- пл. Молоді, 2-21,
- пров. Краснослобідський, 1-14,
- Гордієнка, 11-32а,
- Івана Мазепи, 7, 9,
- Котлєєвська (Ломоносова), 5-58б,
- Матюшенка, 3-22,
- Сашка Хорошенко, 7-24б,
- Училищна, 2-6, Трусовська (Далекосхідна), 20-60б,
- Юзефа Крашевського (Крилова), 20-52а,
- Мацієвської, 41-60а,
- Слобідська, 30-68,
- Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34-48а,
- Павла Клепацького (Гаріна), 24,35б,
- Гріна, 26-41б,
- Нерубайська, 29-42а,
- пров. 7-й Наявний, 4а, 5, 5а,
- Вітрогонова, 32-44,
- пров. 2-й Польовий, 5,
- Архітектора Нештурхи (Ширшова), 1-23,
- Левадна, 11.
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Роботи до 19.00:
- Жоліо Кюрі,
- Марсельська,
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського),
- Героїв оборони Одеси, 22-66,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- Жевахова гора, 3, 22, 30,
- Ринкова, 7,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 10-й, 13-й, 7-й, 8-й, Чорноморський,
- Балтська дорога, 28,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- Капітана Кузнєцова, Лесі Українки,
- Жевахова, 5- 61,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. Бахмутський (Курська), 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінія на житловому масиві,
- Орловська, 1-13,
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2 – 6.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Героїв Крут, 35-47,
- Чикаленко Євгена (Ак. Вільямса), 68а,б, 70, 72-76.
Роботи до 18.00:
- Абрикосова, 4 – 105а,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- Дубовий Гай, 30-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-49б,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рівності, 84-104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92,
- пров. Рівності, 1-11,
- дорога Фонтанська, 106/37, 40,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- Дачна, 4/2-30б,
- пров. 2-й Дачний,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Сумська, 3,
- Ялинкова, 2-38а,
- Львівська, 7а-48т,
- пров. Львівський, 2,
- Ахматової, 1-20,
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- Кришталева, 1,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а,
- пров. Літній, 5
Центральний РЕМ
Роботи до 18.00:
- б-р Італійський, 2, 4, 11,
- Гімназична, 23, 25.
Роботи до 19.00:
- Пастера, 1, 2, 10-12,
- Балківська, 1-30а,
- Скиданівська, 3-11,
- узвіз Ольгіївський, 6-27,
- Олексія Маркевича (Князівська), 2-20,
- Новосельського, 9, 20, 22,
- Сєченова, 3, 7, 9,
- Павла Зеленого (Коблевська), 2, 3, 2/4, 6, 8,
- Квіткова, 1-21, Кордонна,
- Косяченка Олексія, 9-44,
- пров. Квітковий, 10,
- Мечникова, 2-14,
- Старопортофранківська, 5-13,
- Новосельського, 1-32,
- Святослава Ріхтера,
- Тетяни Тесс,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30,
- Платанова,
- Радісна 114,116,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- проїзд Бузковий,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Гранатна, 1-25, пров. Гранатний,
- пров. Кордонний,
- пров. Малиновського, 7,
- Бажана, 1-20,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Сільська, 7-44,
- Туристська,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Ближні Млини (Кондренка),
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- Текстильників, 1-14а,
- пров. Мостовий, 1,2,2/корп.1,2б,4,
- Малішевського (Гастелло),
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- Ференца Ліста (Єліна),
- пров. Парашутний, 1,1б,
- Тіниста, 9/корп.1,
- Миколи Лисенка, (Корнюшина), 1 – 27,
- Академічна, 16-18, Артура Савельева (Черняховського), 12а, 12б, 12в,
- пров. 2-й, 3-й, 4-й Західний.