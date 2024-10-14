Многие одесситы проведут понедельник без света: адреса отключений

В понедельник, 14 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Бадаева, 4,
- Владимира Винниченко, 5-31,
- Шполянская (Никитина), 1-11,
- Праведников мира, 2-14, 21, 23, 52,
- Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 1,
- пл. Молодежи, 2-21,
- пер. Краснослободский, 1-14,
- Гордиенко, 11-32а,
- Ивана Мазепы, 7, 9,
- Котлеевская (Ломоносова), 5-58б,
- Матюшенко, 3-22,
- Сашка Хорошенко, 7-24б,
- Училищная, 2-6,
- Трусовская (Дальневосточная), 20-60б,
- Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52а,
- Мациевской, 41-60а, Слободская, 30-68,
- Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48а,
- Павла Клепацкого (Гарина), 24,35б,
- Грина, 26-41б,
- Нерубайская, 29-42а,
- пер. 7-й Наличный, 4а, 5, 5а,
- Ветрогонова, 32-44,
- пер. 2-й Полевой, 5,
- Архитектора Нештурхи (Ширшова), 1-23,
- Левадная, 11.
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Работы до 19.00:
- Жолио Кюри,
- Марсельская,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского),
- Героев обороны Одессы, 22-66, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Карышковского, 2-60,
- Жевахова гора, 3, 22, 30,
- Рыночная, 7,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересыпская,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 10-й, 13-й, 7-й, 8-й, Черноморский, Балтская дорога, 28,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- Капитана Кузнецова,
- Леси Украинки,
- Жевахова, 5- 61,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. Бахмутский (Курская),
- 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-я линия на жилом массиве,
- Орловская, 1-13,
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2 — 6.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Героев Крут, 35-47,
- Чикаленко Евгения (Ак. Вильямса), 68а,б, 70, 72-76.
Работы до 18.00:
- Абрикосовая, 4 — 105а,
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
- Дубовая Роща, 30-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-49б,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Равенства, 84-104, 195,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92,
- пер. Равенства, 1-11,
- дорога Фонтанская, 106/37, 40,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- Дачная, 4/2-30б,
- переулок 2-й Дачный,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Сумская, 3,
- Елочная, 2-38а,
- Львовская, 7а-48т,
- переулок Львовский, 2,
- Ахматовой, 1-20,
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- Хрустальная, 1,
- переулок Сони Делоне (переулок Гаршина), 3-22а,
- переулок Летний, 5
Центральный РЭС
Работы до 18.00:
- б-р Итальянский, 2, 4, 11,
- Гимназическая, 23, 25.
Работы до 19.00:
- Пастера, 1, 2, 10-12,
- Балковская, 1-30а,
- Скидановская, 3-11,
- спуск Ольгиевский, 6-27,
- Алексея Маркевича (Княжеская), 2-20,
- Новосельского, 9, 20, 22,
- Сеченова, 3, 7, 9,
- Павла Зеленого (Коблевская), 2, 3, 2/4, 6, 8,
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, Косяченко Алексея, 9-44,
- пер. Цветочный, 10,
- Мечникова, 2-14,
- Старопортофранковская, 5-13,
- Новосельского, 1-32,
- Святослава Рихтера,
- Татьяны Тесс,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,
- Платанова, Радостная 114,116,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- проезд Сиреневый,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9,
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Гранатная, 1-25,
- переулок Гранатный,
- пер. Кордонный,
- пер. Малиновского, 7,
- Бажана, 1-20,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Сельская, 7-44,
- Туристская,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- пер. Короткий, 2, 3, 4, Текстильщиков, 1-14а,
- пер. Мостовой, 1,2,2/корп.1,2 б,4,
- Малишевского (Гастелло),
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- Ференца Листа (Елина),
- переулок Парашютный, 1,1б,
- Тенистая, 9/корп.1,
- Николая Лысенко, (Корнюшина), 1 — 27,
- Академическая, 16-18,
- Артура Савельева (Черняховского), 12а, 12б, 12в,
- переулок 2-й, 3-й, 4-й Западный.