Новости Одессы и Одесской области

Многие одесситы проведут понедельник без света: адреса отключений

Многие одесситы проведут понедельник без света: адреса отключений

В понедельник, 14 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Бадаева, 4,
  • Владимира Винниченко, 5-31,
  • Шполянская (Никитина), 1-11,
  • Праведников мира, 2-14, 21, 23, 52,
  • Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 1,
  • пл. Молодежи, 2-21,
  • пер. Краснослободский, 1-14,
  • Гордиенко, 11-32а,
  • Ивана Мазепы, 7, 9,
  • Котлеевская (Ломоносова), 5-58б,
  • Матюшенко, 3-22,
  • Сашка Хорошенко, 7-24б,
  • Училищная, 2-6,
  • Трусовская (Дальневосточная), 20-60б,
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52а,
  • Мациевской, 41-60а, Слободская, 30-68,
  • Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48а,
  • Павла Клепацкого (Гарина), 24,35б,
  • Грина, 26-41б,
  • Нерубайская, 29-42а,
  • пер. 7-й Наличный, 4а, 5, 5а,
  • Ветрогонова, 32-44,
  • пер. 2-й Полевой, 5,
  • Архитектора Нештурхи (Ширшова), 1-23,
  • Левадная, 11.

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Работы до 19.00:

  • Жолио Кюри,
  • Марсельская,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского),
  • Героев обороны Одессы, 22-66, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Карышковского, 2-60,
  • Жевахова гора, 3, 22, 30,
  • Рыночная, 7,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересыпская,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 10-й, 13-й, 7-й, 8-й, Черноморский, Балтская дорога, 28,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • Капитана Кузнецова,
  • Леси Украинки,
  • Жевахова, 5- 61,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. Бахмутский (Курская),
  • 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-я линия на жилом массиве,
  • Орловская, 1-13,
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2 — 6.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Героев Крут, 35-47,
  • Чикаленко Евгения (Ак. Вильямса), 68а,б, 70, 72-76.

Работы до 18.00:

  • Абрикосовая, 4 — 105а,
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
  • Дубовая Роща, 30-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-49б,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92,
  • пер. Равенства, 1-11,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • Дачная, 4/2-30б,
  • переулок 2-й Дачный,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Сумская, 3,
  • Елочная, 2-38а,
  • Львовская, 7а-48т,
  • переулок Львовский, 2,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
  • Хрустальная, 1,
  • переулок Сони Делоне (переулок Гаршина), 3-22а,
  • переулок Летний, 5

Центральный РЭС

Работы до 18.00:

  • б-р Итальянский, 2, 4, 11,
  • Гимназическая, 23, 25.

Работы до 19.00:

  • Пастера, 1, 2, 10-12,
  • Балковская, 1-30а,
  • Скидановская, 3-11,
  • спуск Ольгиевский, 6-27,
  • Алексея Маркевича (Княжеская), 2-20,
  • Новосельского, 9, 20, 22,
  • Сеченова, 3, 7, 9,
  • Павла Зеленого (Коблевская), 2, 3, 2/4, 6, 8,
  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, Косяченко Алексея, 9-44,
  • пер. Цветочный, 10,
  • Мечникова, 2-14,
  • Старопортофранковская, 5-13,
  • Новосельского, 1-32,
  • Святослава Рихтера,
  • Татьяны Тесс,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,
  • Платанова, Радостная 114,116,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • проезд Сиреневый,
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Гранатная, 1-25,
  • переулок Гранатный,
  • пер. Кордонный,
  • пер. Малиновского, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Сельская, 7-44,
  • Туристская,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • пер. Короткий, 2, 3, 4, Текстильщиков, 1-14а,
  • пер. Мостовой, 1,2,2/корп.1,2 б,4,
  • Малишевского (Гастелло),
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • Ференца Листа (Елина),
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • Тенистая, 9/корп.1,
  • Николая Лысенко, (Корнюшина), 1 — 27,
  • Академическая, 16-18,
  • Артура Савельева (Черняховского), 12а, 12б, 12в,
  • переулок 2-й, 3-й, 4-й Западный.

 

 

 

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