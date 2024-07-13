Землю накрила потужна магнітна буря: якої шкоди вона може завдати

На Сонці сталося кілька потужних викидів, що спровокувало магнітні бурі на Землі. За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 13 липня, магнітосфера буде неспокійною.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітні бурі: як уберегтися

Наукові дослідження підтверджують, що під час періодів геомагнітних збурень спостерігається зростання кількості госпіталізацій у зв’язку із серцево-судинними захворюваннями, такими як інфаркт міокарда.

Якщо ви схильні до впливу магнітних бур, ви можете пом’якшити їхній вплив на ваше здоров’я таким чином: