Землю накрила потужна магнітна буря: якої шкоди вона може завдати

Землю накрила потужна магнітна буря: якої шкоди вона може завдати

У суботу, 13 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.

На Сонці сталося кілька потужних викидів, що спровокувало магнітні бурі на Землі. За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 13 липня, магнітосфера буде неспокійною.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітні бурі: як уберегтися

Наукові дослідження підтверджують, що під час періодів геомагнітних збурень спостерігається зростання кількості госпіталізацій у зв’язку із серцево-судинними захворюваннями, такими як інфаркт міокарда.

Якщо ви схильні до впливу магнітних бур, ви можете пом’якшити їхній вплив на ваше здоров’я таким чином:

  • пийте більше води, щонайменше півтора літра на день, підтримуючи баланс рідини в організмі;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі або хоча б частіше провітрюйте приміщення;
  • дотримуйтеся режиму дня, намагайтеся лягати і вставати в один і той самий час;
  • обмежте фізичну і розумову активність у дні магнітних бур.
  • стежте за харчуванням: правильне харчування допомагає організму краще справлятися із зовнішніми впливами.
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