Землю накрыла мощная магнитная буря: какой вред она может нанести

Землю накрыла мощная магнитная буря: какой вред она может нанести

В субботу, 13 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре.

На Солнце произошло несколько мощных выбросов, что спровоцировало магнитные бури на Земле. По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 13 июля, магнитосфера будет неспокойной.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитные бури: как уберечься

Научные исследования подтверждают, что во время периодов геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда.

Если вы подвержены влиянию магнитных бурь, вы можете смягчить их воздействие на ваше здоровье следующим образом:

  • пейте больше воды, не менее полутора литров в день, поддерживая баланс жидкости в организме;
  • проводите больше времени на свежем воздухе или хотя бы чаще проветривайте помещение;
  • соблюдайте режим дня, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время;
  • ограничьте физическую и умственную активность в дни магнитных бурь.
  • следите за питанием: правильное питание помогает организму лучше справляться с внешними воздействиями.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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