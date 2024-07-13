Землю накрыла мощная магнитная буря: какой вред она может нанести

На Солнце произошло несколько мощных выбросов, что спровоцировало магнитные бури на Земле. По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 13 июля, магнитосфера будет неспокойной.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитные бури: как уберечься

Научные исследования подтверждают, что во время периодов геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда.

Если вы подвержены влиянию магнитных бурь, вы можете смягчить их воздействие на ваше здоровье следующим образом: