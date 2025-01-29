Нет воды
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Так, з 09:00 30 січня до 06:00 31 січня 2025 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Євгенія Чикаленко, 55;
  • Люстдорфська дорога, 176 (супермаркет «Ненажера»);
  • Люстдорфська дорога, 174-Б (АЗС WOG);
  • ринок «Київський»;
  • Люстдорфська дорога, 160 (ресторан «Сканді»);
  • Люстдорфська дорога, 162 (АТБ-маркет);
  • Князя Ярослава Мудрого, 1 та 1Б.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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