Так, с 09:00 30 января до 06:00 31 января 2025 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Евгения Чикаленко, 55;
- Люстдорфская дорога, 176 (супермаркет «Обжора»);
- Люстдорфская дорога, 174-Б (АЗС «WOG»);
- рынок «Киевский»;
- Люстдорфская дорога, 160 (ресторан «Сканди»);
- Люстдорфская дорога, 162 (АТБ-маркет);
- Князя Ярослава Мудрого, 1 и 1Б.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).