Завтра частина Одеси на весь день залишиться без води – адреси

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:

17 квітня 2024 року з 09:30 до 20:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

Кримська, 80-а;

Академіка Заболотного, 38-а;

Генерала Бочарова, 35, 38-а;

Семена Палія, 108.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок (цілодобово):