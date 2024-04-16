Завтра частина Одеси на весь день залишиться без води – адреси

Завтра, у середу, 17 квітня 2024 року, на частину Пересипського району Одеси чекає аварійне відключення води, попереджає філія “Інфоксводоканал”.
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
17 квітня 2024 року з 09:30 до 20:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Кримська, 80-а;
- Академіка Заболотного, 38-а;
- Генерала Бочарова, 35, 38-а;
- Семена Палія, 108.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.